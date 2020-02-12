Маски-шок. Почему в аптеках Барнаула заканчиваются медицинские маски

Жители российских городов жалуются на резкое подорожание медицинских масок и противовирусных препаратов. Виной всему ажиотаж вокруг ситуации с китайским коронавирусом. Чтобы проверить жалобы людей, движение "Молодежка ОНФ" запустило мониторинг цен по всей стране. Алтайские активисты присоединились к акции и провели рейд по барнаульским аптекам. Участие в нем принял и корреспондент amic.ru. Хорошие новости: подорожания масок проверка не показала. Плохие: не показала потому, что масок ни в одной из проверенных аптек не оказалось. А там, где они еще остались, на одни руки продают не больше упаковки.

Масок нет, берите марлю

Всего участники алтайской "Молодежки ОНФ" посетили шесть аптек в центре Барнаула: "Исида-Фарм", "Фарма", "Фармакопейка", "Аптека №1", "Семейная аптека" и "Первая помощь".

"Масок нет" – такой фразой с порога встречали проверяющих работники аптек (сами они, кстати, все были в масках). Ситуация во всех учреждениях оказалась похожая: спрос на маски вырос, а склады у поставщиков пустые. Распродав остатки, аптеки вынуждены отказывать покупателям. Спрос при этом не уменьшается.

"Вообще эти маски в Китае делают. В России только веревочки пришивают. Поэтому теперь и поставок новых нет. Когда пандемия только началась, мы активно предлагали людям взять маски. Теперь горожане сами за ними идут, а продать им нечего. Когда ситуация изменится, неясно. Сами вот ждем. А покупателей отправляем в те точки, где еще есть остатки", – рассказала Тамара, провизор одной из аптек.

Она же подсказала нам полезный лайфхак: повязку можно самостоятельно сделать из марли. Вот ее пока хватает. По словам фармацевта, такая повязка и от бактерий защищает, и "дышать в ней проще".

В другой аптеке активистам рассказали, что последнюю партию в количестве 500 штук разобрали очень быстро. Цена, кстати, в Барнауле на этот товар существенно не поднялась: цены в разных аптечных сетях колеблются от 5 до 10 рублей.

Но даже если найти аптеку, где маски еще есть, закупиться "оптом" не получится: в одни руки сейчас продают не больше пяти штук: "Чтобы так быстро не заканчивались".

"Препараты дорогие, поэтому закаляемся"

Во время рейда активисты также провели опрос среди барнаульцев, чувствуют ли они на себе повышение цен. Но проходящие мимо аптек люди в основном отвечали, что стараются не болеть: "так выгоднее".

"Конечно, чувствуется, что лекарства постоянно дорожают. Сейчас поймать грипп – это минус полторы тысячи рублей минимум. Хорошо, что у меня иммунитет хороший. Да и закаляюсь постоянно. Тратиться на лечение совсем не хочется", – рассказала жительница Барнаула Светлана.

Но больше всего горожане беспокоятся не за себя, а за детей, пояснила участник движения "Молодежка ОНФ" Алена Стома, которая проводила опрос.

"Большинство барнаульцев заметили, что в период ОРВИ и гриппа цены на лекарства действительно выросли. А поиск масок для людей – целая проблема. Причем ищут не себе, а детям. В школах сейчас настоятельно рекомендует покупать маски. И родителям приходится ездить по аптекам, чтобы их найти", – рассказала Стома.

В краевом Минздраве amic.ru пояснили, что за масками, как и за препаратами, можно приходить в муниципальные аптеки. В ведомстве подготовились к сложному периоду и создали необходимый запас. По данным на 7 февраля, в медучреждениях и аптеках края было 2 444 207 масок.

Недобросовестными аптеками займется ФАС

Если с масками ситуацию оценить можно, то с лекарствами сложнее. С помощью рейда почти невозможно узнать, за какой период и на сколько они подорожали, объяснил участник движения Антон Волгин. Можно лишь узнать, не превышает ли наценка ту, которую допускает закон.

"Сегодня мы проверили шесть аптек. Мы составили перечень самых популярных противовирусных препаратов и узнали, сколько они стоят в каждой сети. И сравнили эти цены с максимальными суммами, которые допускает управление края по регулированию цен и тарифов. В одной из аптек мы нашли незначительное повышение: препарат стоит на 8 рублей дороже максимально допустимой цены. В остальных случаях цены на препараты установлены в пределах нормы", – сообщил Волгин.

Активисты движения намерены продолжить проводить подобные рейды. По их результатам составят обращение в ФАС. И затем недобросовестными продавцами займется это ведомство.