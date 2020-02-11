Россиянам дадут выходной, чтобы проголосовать за поправки в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию планируется провести в будний день, который объявят выходным. Кремль рассматривает в качестве приоритетной даты 22 апреля.
Как сообщает РБК со ссылкой на источник в администрации президента, власти считают, что в будний день явка окажется выше, так как в выходные россияне предпочтут заняться своими делами вместо волеизъявления.
Конституционные изменения глава государства Владимир Путин анонсировал во время послания Федеральному собранию 15 января.
Среди возможных изменений – расширение полномочий Госдумы, приоритет российского законодательства над международным правом.
Также россияне смогут проголосовать сразу против всех предложенных изменений.
Комментарии
Один выходной за то чтобы он потом всю оставшуюся жизнь царствовал? Дедок совсем нас за дураков считает?
Может лучше мешок муки бабулям предложить? Они тогда хоть за чёрта проголосуют.
Интересно, что сейчас едросы объединяются с пропиндосами, потому что ни те, ни те не хотят, чтобы чиновников лишали американского вида на жительства. Едроссо-пропиндосское лобби получается