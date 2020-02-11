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Виктор Томенко прокомментировал банкротство "Холидея"

, ИА "Амител"
Губернатор предложил советоваться по вопросам резонансных дел
Фото: правительство Алтайского края

Фото: правительство Алтайского края

Глава Алтайского края высказался по вопросу банкротства "Холидея" в ходе встречи с председателем Арбитражного суда региона Борисом Долгалевым.

Виктор Томенко пригласил руководство суда к участию в заседаниях, которые проводит губернатор. По его словам, необходим постоянный информационный обмен между краевым правительством и Арбитражным судом, особенно касательно рассмотрения социально значимых дел.

В качестве примера таких дел глава региона привел ситуацию с банкротством "Холидея".

"По таким историям, как вокруг компании "Холидей", возможно сформировать определенную совместную позицию судебной и исполнительной власти, – заявил Томенко. – Подобные вещи затрагивают интересы большого количества активных людей, наших предпринимателей. Мы же заинтересованы в том, чтобы они, ведя свое дело, понимали, что есть правила, они понятны и прозрачны".

При этом губернатор уточнил, что взаимодействие должно быть "исключительно открытым, публичным, в интересах общества, края и всей страны".

"По делам резонансным действительно надо советоваться, нисколько не давя на мнение судей и судебного сообщества", – заключил Томенко.

В 2018 году убытки "Холидея" составили около 10 млрд рублей, а долг перед кредиторами вырос до 30 млрд рублей. В 2019-м его признали банкротом. В сентябре прошлого года конкурсный управляющий Трофим Кузнецов обратился в суд, чтобы признать сделки, совершенные за несколько месяцев до банкротства, недействительными.

Это значит, что компаниям, которые получили от "Холидея" деньги за поставленный товар, придется их вернуть. Естественно, свой товар назад они не получат. Оспорить это решение сложно, все действия управляющего легитимны, в рамках закона о банкротстве юрлица. Инициативу Кузнецова поддержали основные кредиторы "Холидея": Альфа-Банк, Сбербанк, Россельхозбанк и Газпромбанк.

В итоге "Холидей" подал в суд на 95 компаний-поставщиков со всей Сибири: Кемеровской, Томской и Новосибирской областей. Но большая часть его бывших партнеров – из Алтайского края.

Компания Николая Скороходова требует от региональных предприятий вернуть разные сумму – от полумиллиона до 30 млн рублей. По подсчетам участников круглого стола, всего "Холидей" намерен вернуть 6 млрд рублей.

Его новосибирские поставщики уже обратились к полпреду президента в СФО Сергею Меняйло с просьбой помочь им в сложившейся ситуации.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

11.02.2020 19:05
- гость -

Насколько я понимаю, судебная власть в России независима. Так декларируется, по крайней мере. И рассмотрение судебных дел - не Томенко ума дело.
Хочется посоветовать губернатору плотнее заняться, наконец, своими прямыми обязанностями, например вопиющей проблемой сокращения населения края.

11.02.2020 19:21
гость

Около 30 млн русских и народов РФ живут в странах бывшего СССР и по опросам большая часть хочет, но не может, вернуться в Россию. Там есть специалисты и рабочие, получившие образование еще в СССР и умеющие больше многих проживающих сейчас в нашем крае. То есть больше двенадцати Алтайский краев живут за пределами России.Вот бы Томенко из 30 млн. пригласил бы хоть тысяч триста самых квалифицированных, а то наши уезжают, а этим не до жиру, прибегут и в наш край и будут еще благодарны

11.02.2020 19:26
- гость -

И будут бежать. Остаются те кто не умеет и не хочет работать!!!

11.02.2020 19:27
гость

У нас из края уезжают в Москву и Питер, а из Украины и стран Прибалтики в Европу. Из Украины и стран Прибалтики уже половина населения уехало в Европу, но они там вообще не считают это проблемой. Уехали и хорошо, деньги шлют родственникам, как наши из Москвы и Питера

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