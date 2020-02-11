Женщина с инвалидностью получила квартиру в Барнауле спустя 18 лет ожидания

Прокуратура Барнаула провела проверку по факту нарушения жилищных прав. В ведомство обратилась горожанка с тяжелой формой заболевания.

Установлено, что еще в ноябре 2002 года женщину поставили на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении среди инвалидов и семей с детьми-инвалидами.

В связи с имеющимся у нее заболеванием, при котором невозможно совместное проживание в одной квартире, ей должны были предоставить жилье вне очереди по договору социального найма. Этого не произошло, что и вынудило женщину обратиться к прокурору.

Суд встал на сторону прокуратуры. Требование удовлетворили. Женщина получила квартиру, сообщают в Генпрокуратуре.