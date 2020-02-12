Среда, 12 Февраль, 08:54

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,95
€ 69,77
-18°
Обь
-1см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Эпидемия китайского коронавирусаНовое правительство РФСнегопады на Алтае
Новости

Собеседование по русскому языку состоится на Алтае сегодня

, ИА "Амител"
Испытание пройдут более 24 тысяч девятиклассников
Фото: Synergy.ru

Фото: Synergy.ru

Устное собеседование по русскому языку состоится в школах Алтайского края сегодня, 12 февраля. Испытание пройдут более 24 тысяч учеников девятых классов. Результатом собеседования станет допуск к государственной итоговой аттестации.

Как сообщают в алтайском Минобрнауки, у школьников всего три попытки получить "зачет": сегодня, 11 марта и 18 мая. Необходимо выполнить четыре задания. Это чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монолог по одной из тем и диалог с экзаменатором. На все это отводится в среднем 15 минут.

Напомним, чтобы получить аттестат об основном общем образовании, выпускники должны сдать основной государственный экзамен по четырем учебным предметам. При этом русский язык и математика – обязательные.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

12.02.2020 08:14
- гость -

собеседование.. мдааа

12.02.2020 08:44
- гость -

мда-а-а...тэкс тэкс тэкс,что тут у нас?

12.02.2020 08:48
- гость -

что-что , глупость несусветная

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
08:39
Ретроградный Меркурий 2020: как пережить и не остаться без денег и друзей 0
08:22
На коньках быстрее. Утро в Барнауле начинается с гололеда и серьезных пробок 0
08:03
Маски-шок. Почему в аптеках Барнаула заканчиваются медицинские маски 1
07:45
Ученые нашли связь между уровнем тестостерона и риском заболеть раком 0
07:25
Собеседование по русскому языку состоится на Алтае сегодня 3
07:12
Барнаульцев приглашают на день открытых дверей в Центр доктора Бубновского 0
07:02
"Большая потеря для региона": глава "Алтайтурцентра" покидает свой пост 0
06:45
Виктор Томенко оказался в числе лидеров среди сибирских губернаторов 3
06:33
Красоты много не бывает. Барнаульский дендрарий как царство Снежной королевы 1
06:21
Автоинспекторы проверят, как барнаулцы возят детей 3
06:04
Когда-нибудь аномалии закончатся: климатолог о том, что происходит с погодой на Алтае 2
05:54
Какого числа Прощеное воскресенье в 2020 году и зачем нужно просить прощения 1
05:44
В Алтайский край снова идет потепление 0
23:40
Следователи назвали причину обрушения трапа в барнаульском аэропорту 1
23:20
Экс-главврача алтайской психбольницы оштрафовали за "мертвые души" 3
22:30
Производитель прокомментировал "взрыв" колбасы в Туле 4
21:59
В Барнауле женщину с малышом едва не убила лавина снега 1
21:28
Туристов избили за разговор на русском языке в Польше 3
20:48
Сбербанк продают государству 7
20:21
Прокуратура потребовала очистить от снега дворы Рубцовска 0
19:38
Пенсионер купил депутатам туалетную бумагу на прибавку в 21 рубль 6
19:09
Женщина с инвалидностью получила квартиру в Барнауле спустя 18 лет ожидания 0
18:40
Виктор Томенко прокомментировал ситуацию с банкротством "Холидея" 3
18:06
Россиянам дадут выходной, чтобы проголосовать за поправки в Конституцию 6
17:47
С ветерком. Жителям Барнаула предложили пересесть на велосипеды 14 февраля 16
17:31
Заслуженный артист России погиб в ДТП 0
17:15
Как в 2017-м. Паводок в Алтайском крае может пойти по сценарию трехлетней давности 6
17:00
Выгода для каждого: ВТБ снижает ставки по всей линейке ипотечных программ 1
16:45
"Ваш сын попал в ДТП". Жительница Барнаула стала жертвой мошенников 1
16:25
Цены на квартиры хотят ограничить законодательно 10
16:12
"Бук-М2" развернули, чтобы защитить Алтайский край от авиаударов 13
16:00
Свет науки: в центре города засиял Ползунов 3
15:46
Трехлетняя жительница Барнаула показала Галкину, как вязать шарфы 0
15:32
"Слухи преувеличены": Стелла Штань о возможном переходе в администрацию Барнаула 13
15:15
Девять эвакуированных из Китая барнаульцев сидят на карантине под Тюменью 15
15:09
Алтайские дорожники через суд отстаивают право строить дорогу в Томске за 680 млн 1
15:00
Онлайн быстрее: можно ли получить кредит наличными сразу на карту 1
14:54
Белокуриха не вошла в список лучших зимних курортов 2
14:42
Основатель "Короля и Шута" отметит 30-летие группы концертом в Барнауле 0
14:30
Российскую учительницу заподозрили в интимной связи с учеником 15
14:17
Алтайские ведомства отработали действия при заражении коронавирусом 5
14:05
Делиться лучшим: разработанные учеными АлтГТУ напитки отправятся в Азию 2
13:50
Я из лесу вышел. Закладчика экстази задержали в Барнауле 9
13:42
Рекордное количество лебедей прилетело зимовать в Алтайский край 0
13:29
"Зимой, среди бела дня". Жительница Барнаула бьет тревогу из-за вырубки леса 19
13:17
Жителей Алтайского края приглашают на международный марафон 0
13:06
Скоростной интернет и услуга "Умный дом" появились еще в одном алтайском селе 3
12:53
"Как 1 января". Глава Змеиногорска рассказал о состоянии городских дорог 2
12:51
Главное – размер. Россияне рассказали об отношении к ипотеке 6
12:27
Рубцовский пассажироперевозчик обманул власти на четыре миллиона рублей 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.