Собеседование по русскому языку состоится на Алтае сегодня

Устное собеседование по русскому языку состоится в школах Алтайского края сегодня, 12 февраля. Испытание пройдут более 24 тысяч учеников девятых классов. Результатом собеседования станет допуск к государственной итоговой аттестации.

Как сообщают в алтайском Минобрнауки, у школьников всего три попытки получить "зачет": сегодня, 11 марта и 18 мая. Необходимо выполнить четыре задания. Это чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монолог по одной из тем и диалог с экзаменатором. На все это отводится в среднем 15 минут.

Напомним, чтобы получить аттестат об основном общем образовании, выпускники должны сдать основной государственный экзамен по четырем учебным предметам. При этом русский язык и математика – обязательные.