Автоинспекторы проверят, как барнаульцы возят детей

ГИБДД Барнаула сегодня, 12 февраля, проводит профилактическое мероприятие "Детское кресло!". Помимо сотрудников автоинспекции в рейде примут участие члены барнаульской народной дружины.
Наряды ДПС будут вести работу вблизи детских садов, сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Барнаула.
Напомним, за перевозку детей без специального удерживающего устройства полагается штраф три тысячи рублей. При этом, согласно новым поправкам в КоАП, которые ранее предложил Минюст, с 1 января 2021 года размер наказания может вырасти до пяти тысяч рублей.
Добавим, что в январе 2019 года барнаульские автоинспекторы выявили почти полторы сотни нарушений правил перевозки юных пассажиров.
Комментарии
"Наряды ДПС будут вести работу...", какая работа? Так бы и писали, что наряды ДПС будут заниматься показухой для отчетности!!! В городе бардак, сугробы снега на пешеходных переходах и перекрестках. На дорогах лед, особенно накат перед переходами! Уважаемый Перцев В.А., может оторвете попу от кресла и сами проедите по городу и посмотрите на это все и дадите распоряжение дорожникам навести порядок! Вот это будет работа!
А разве только кресло удерживающее устройство? Взрослым тоже вроде нельзя без удерживающего устройства ездить, но у них никто детское кресло не требует в наличии.
Почаще проверяйте наличие кресел.