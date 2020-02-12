Автоинспекторы проверят, как барнаульцы возят детей

ГИБДД Барнаула сегодня, 12 февраля, проводит профилактическое мероприятие "Детское кресло!". Помимо сотрудников автоинспекции в рейде примут участие члены барнаульской народной дружины.

Наряды ДПС будут вести работу вблизи детских садов, сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Барнаула.

Напомним, за перевозку детей без специального удерживающего устройства полагается штраф три тысячи рублей. При этом, согласно новым поправкам в КоАП, которые ранее предложил Минюст, с 1 января 2021 года размер наказания может вырасти до пяти тысяч рублей.

Добавим, что в январе 2019 года барнаульские автоинспекторы выявили почти полторы сотни нарушений правил перевозки юных пассажиров.