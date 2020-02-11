Прокуратура потребовала убрать снег в Рубцовске

В связи с многочисленными жалобами рубцовчан на некачественную уборку снега городская прокуратура провела проверку. В результате ведомство возбудило четыре административных дела и внесло представления 15 управляющим компаниям.

Как сообщают в прокуратуре, не все крыши многоквартирных домов очищены от снега и наледи. То же самое касается некоторых дворов, дорог и тротуаров.

Как уже сообщал amic.ru, ранее на 68-летнюю рубцовчанку сошел снег с крыши магазина. Женщину придавило, однако она отделалась ушибами и избежала серьезных повреждений.