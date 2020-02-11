Сбербанк продают государству

Правительство планирует выкупить долю Сбербанка у Центробанка.Об этом сообщают в Министерстве финансов России.

Предполагается, что пакет Банка России купят за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). При этом стоимость будет рыночной.

Отмечается, что на вкладчиках это никак не отразится.

Для осуществления выхода ЦБ из капитала Сбербанка уже разработали законопроект. Документ направили в правительство.

Уточняется и причина продажи. Как гласит законопроект совмещение роли акционера, регулятора и надзорного органа Центробанком может провоцировать конфликт интересов, а продажа акций снимает эту проблему.