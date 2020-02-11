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В Барнауле женщину с малышом едва не убила лавина снега

, ИА "Амител"
Управляющая компания вину в инциденте отрицает
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Жительница Барнаула с полуторагодовалым сыном 9 февраля попали под груду снега, сошедшего с крыши, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел у подъезда дома № 10 на улице Германа Титова.

Женщина получила сотрясение мозга и гематомы, а ребенок отделался шоком и царапиной на лице только потому, что мать успела укрыть его своим телом.

"Я сделала шаг назад, села на корточки и закрыла собой ребенка, – рассказала Анна Селиверстова. – Убежать бы не успела – снег засыпал все вокруг. Под козырек заскакивать тоже было не вариант: а вдруг он бы рухнул".

После этого ребенок стал плохо спать и мало есть. Потребовалась помощь врача-невролога, который прописал ему препараты для улучшения эмоционального состояния. Отец ушел с ним на больничный.

Женщина намерена добиваться компенсации от управляющей компании, обслуживающей дом. Судя по всему, добровольно оплатить ущерб организация не желает. Представитель УК "Фактория" утверждает, что снег упал не с крыши, а с балкона соседнего дома, так как крыша к тому моменту была уже очищена.

Горожанка же заявляет об обратном. Ее слова подтверждают муж и таксист, на глазах которых обрушился снег. Анна Селиверстова подчеркнула, что если УК не пойдет навстречу, то она будет отстаивать свои права в судебном порядке.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

11.02.2020 22:02
- гость -

Ну понятно было что кого нибудь прихлопнет,дело времени.

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