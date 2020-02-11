Следователи назвали причину обрушения трапа в барнаульском аэропорту

В Западно-Сибирском следственном управления на транспорте назвали причину обрушения трапа в аэропорту Барнаула. По версии правоохранителей, инцидент случился из-за того, что в аэропорту не проводили своевременное техобслуживание трапа, сообщает ТАСС.

Напомним, инцидент произошел 12 февраля 2019 года. Лайнер должен был вылететь в Москву, но при посадке пассажиров отломилась корзина трапа. Несколько человек упали на взлетно-посадочную полосу. Всего насчитали шесть пострадавших. Четверых из них госпитализировали.

По данным следователей, трап обрушился из-за коррозии металла. Коррозийный процесс длительный, поэтому если бы техобслуживание проводилось своевременно, инцидента можно было избежать, считают специалисты.

Уголовное дело передали в суд.