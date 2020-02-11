Экс-главврача алтайской психбольницы оштрафовали за "мертвые души"

Горно-Алтайский городской суд вынес приговор бывшему главному врачу БУЗ Республики Алтай "Психиатрическая больница", обвиненной в хищении бюджетных денег, сообщает региональная прокуратура.

Как установили следователи, женщина воспользовалась служебным положением, чтобы присвоить 151 586 рублей из регионального бюджета.

Для этого она фиктивно трудоустроила в учреждение двух человек. С января 2011 года по 30 июля 2014 года они только числились на должностях, но по факту никакой работы не выполняли. Зарплату по этим двум ставкам главврач забирала себе, тратя деньги по своему усмотрению.

Женщина свою вину не признала. Она подчеркивала, что все полученные путем подлога деньги потратила на нужды больницы.

Суд признал доказательства следствия достаточными для вынесения обвинительного приговора. Подсудимую обязали выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.