Виктор Томенко оказался в числе лидеров среди сибирских губернаторов

Компания "Медиалогия" опубликовала свежий рейтинг губернаторов Сибири за январь 2020 года. Глава Алтайского края Виктор Томенко занял третье место.

Эксперты отметили включение Томенко в новый состав президиума Госсовета, применении мер чрезвычайного характера в трех засыпанных снегом районах Алтайского края и поручение властям Барнаула разработать новую систему работ по уборке снега в городе.

Первое место сибирского рейтинга "Медиалогия" отдала врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву. На второй строчке-губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В общероссийском списке Кобзев занял 14 место, Травников – 26, Томенко – 30.

Напомним, что рейтинг глав регионов строится на основе медиаиндекса, который отражает качество присутствия губернаторов в информационном поле. Величина индекса зависит от цитируемости СМИ, наличия позитива или негатива, размера и места выхода публикации и других показателей.