В Алтайский край снова идет потепление

Прохладную погоду прогнозируют в Алтайском крае в среду, 12 февраля, но в последующие дни вернется оттепель, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от -12°C до -17°C (в южных районах — от -7°C), ночью – от -21°C до -26°C (по югу – до -15°C).

На большей части территории региона без осадков. Синоптики ожидают слабый ветер. Его скорость будет достигать 2-7 м/с. На дорогах сильная гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от -12°C до -14°C, в темное – от -21°C до -23°C. Осадков не прогнозируют. Скорость ветра в краевой столице не превысит 7 м/с. Гололед может осложнить жизнь автолюбителям.

В ближайшие два дня в регионе снова резко потеплеет. В отдельных районах в четверг дневная температура может достигать +1°C, а в пятницу — +2°C.

Напомним, службы краевой столицы уже начинают готовиться к паводку. По предварительному прогнозу метеорологов, он будет примерно таким же, как в 2017 году.