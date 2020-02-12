Ученые нашли связь между уровнем тестостерона и риском заболеть раком

Британские ученые выяснили, что высокий уровень тестостерона в крови негативно влияет на состояние здоровья пациентов, особенно женщин, сообщает издание Medical Nature.

На основании результатов анализов 425 тысяч пациентов сотрудники Кембриджского и Эксетерского университетов высчитали статистическую вероятность заболеть раком и диабетом второго типа. Разница между людьми с высоким и нормальным уровнем полового гормона значительно превысила возможную погрешность.

Последние значительно реже страдали от рака предстательной железы, а среди женщин — от рака молочной железы, синдрома поликистозных яичников и эндометриоза.

Примечательно, что и диабетом женщины с высоким тестостероном болеют намного чаще. Риск заболеть у них выше на 37%.

У мужчин же наблюдается обратная тенденция. Повышение уровня полового гормона снижает угрозу заболевания на 14%.