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Известный диетолог объяснила, почему нельзя есть колбасу

, ИА "Амител"
Лидия Ионова предупредила об угрозе рака кишечника из-за употребления продукта
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Известный врач-диетолог, автор нескольких книг Лидия Ионова рекомендовала отказаться от употребления колбасы, сообщает "Москва 24".

По ее словам, в современных колбасных изделиях практически нет мяса, которое меняют на перемолотые частички кожи, костей и сухожилий, усилители вкуса и ароматизаторы, чтобы человек испытывал желание покупать продукт снова и снова.

Но такое пристрастие может негативно сказаться на здоровье, уверена эксперт. По ее словам, в конечном итоге это может привести к раку кишечника. Кроме того, увеличивается угроза болезней печени и желчного пузыря.

"Всемирная организация здравоохранения давно говорит о том, что субпродуктов не должно быть в нашем рационе, а колбаса как раз и есть такой продукт", – констатировала Ионова.

Ранее группа американских ученых пришла к выводам, что регулярное употребление красного, переработанного мяса или птицы повышает риск преждевременной смерти, особенно от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

12.02.2020 09:03
гость

Для пяти миллионов элитки России жрать колбасу можно, а остальным нельзя?

12.02.2020 09:06
- гость -

А что у нас есть можно? Любой продукт сделан совсем не из того из чего должен, плюс всякая химия.

12.02.2020 09:08
- гость -

А почему елитки именно 5 млн человек в России? Почему не 10 или 1? Цифра откуда взята?
И второе: почему вы считаете, что 5 млн елитки алчут колбасы? Вы думаете это предел человеческих мечтаний?

12.02.2020 09:27
гость


- гость -
А почему елитки именно 5 млн
-
гость, если ты не елитка, то присоединяйся к этой отаре и тогда не будешь задавать такое большое количество вопросов, а если ты елитка, то, как говорят, почему копаешься в дерме корыта, которое создали для себя?

12.02.2020 09:29
Для 9:09

И второе: почему вы считаете, что 5 млн елитки алчут колбасы? Вы думаете это предел человеческих мечтаний?

Корзинка с колбаской от Сечина не была пределом мечтаний для Улекаева?

12.02.2020 09:31
- гость -


12.02.2020 09:27
гость


Вот вроде бы все слова по отдельности понятны. А смысла во всей фразе нет. Оттачивайте свое словоблудие.

12.02.2020 09:33
Сергеев

Кто-то может всерьёз думать, что "илитка" ест то же, что и основная масса населения?
Гоняют в "выгнивающую гейропу" свои бизнесджеты и за едой, и за вещами.
Тот же "бессменнейший вождь всех стран и народов" и одет всегда с иголочки исключительно в импортное, и личного повара держит исключительно гейропейского.

12.02.2020 09:35
- гость -

да уж

12.02.2020 09:37
АБОРИГЕН

Жизнь вообще штука вредная и атмосфера земли весьма химически агрессивная, металлы разъедает. Так что пусть все эти советчики идут лесом.

12.02.2020 09:38
- гость -

Я не буду говорить, что надо есть, а то еще перейдете, и мне меньше достанется. Хорошо, что есть такие как вы, кто ест колбасу, которую я уже лет 20 не ем. Покупайте ее дальше, хороших продуктов мне больше останется.

12.02.2020 09:40
гость

12.02.2020 09:31
- гость -

12.02.2020 09:27
гость


Вот вроде бы все слова по отдельности понятны.
------
Если все понятно, то жуй и переваривай.

12.02.2020 09:43
- гость -

09:17
Ни ... не понятно, но ооочень интересно (с)

09:29
УлЮкаева. Вы с ошибками пишете.

Сергеев
Вам лечиться надо. После ваших заявлений, что холестерин - это гной, становится страшно за ваше душевное здоровье.

09:38
Дядя веган, здрасьте. Жрите свою моркву дальше, никто на неё не покусится.

12.02.2020 09:44
- гость -


12.02.2020 09:40
гость

Ясно, вы комментатор с интеллектом имбецила и умного ответа от вас ждать не стоит. Мой вопрос к вам был ошибкой, о чем я себя сейчас кляну.

Адьес, глупышка.

12.02.2020 09:45
- гость -

Сергеев, а это ты олигарх Сергеев из сериала Универ? С поваром вождя то знаком наверное? как зовут то сего знатного гейропейца, а?

12.02.2020 09:47
Сергеев

Между прочим, весь запад и северо-запад едирасии выживает только за счёт "контрабаса" запрещённой к ввозу пищевой "санкционки" из "выгневающей гейропы", которая полуподпольно, полуоткрыто продаётся с машин в подворотнях и переулках дешевле, чем отечественный контрафакт, которым забиты все супермаркеты.
Вкусовая разница - разительная! Это при том, что у них это стоит в разы дешевле, чем у нас наш отечественный контрафакт!

12.02.2020 09:59
- гость -

Сергеев)))))
Пацталом)
Бедные москвичи и питерцы)) еле концы с концами сводят) выживают практически))))))
А фоточку машины в подворотне, с которой санкционную продукцию продают - плиз продемонстрировать)
И цены на колбасу в Европе и здесь опубликуй)

12.02.2020 10:00
- гость -

Сталин ввел уголовную ответственность за несоблюдение ГОСТов.
Цитата из Указа: "За выпуск недоброкачественной продукции ... подвергать тюремному заключению на срок от 5 до 8 лет".

Мы сейчас жалуемся на качество продаваемой продукции. Очень много продуктов откровенно вредных для человека. Рыночная система в погоне за прибылью отказалась от высоких стандартов ГОСТа и сейчас производит продукцию согласно своих собственных ТУ, где главное не качество, а извлекаемая прибыль и красивая упаковка. И даже выявленные нарушения, суррогаты, отравления людей и брак практически не наказуемы.

12.02.2020 10:03
- гость -

Сирхеев, что скажешь?
Ценники в Берлине:
Сыр и колбаса

Сыры в супермаркетах стоят в диапазоне 830 - 2 075 RUB = 12 - 30 EUR
Салями 1 176 - 1 868 RUB = 17 - 27 EUR
Копченые колбасы 1 038 - 1 384 RUB = 15 - 20 EUR
Сосиски и сардельки 692 - 1 107 RUB = 10 - 16 EUR

Цены в Магните/Пятерочке/МРа/Ярче подсказать или сам посмотришь?

12.02.2020 10:09
- гость -

12.02.2020 10:03
- гость -
Сейчас он кинется объяснять,что на Неметчине колбаса из мяса,а в Магните из сои.))

12.02.2020 10:16
- гость -

Что пихают в продукты питания, неважно, главное прибыль.

" с15 февраля 2010 года в России принят закон об отмене обязательной сертификации продуктов питания. С этого момента производители имеют право самостоятельно декламировать качество своих товаров, не прибегая к обязательному тестированию в центрах сертификации."

12.02.2020 10:18
- гость -


12.02.2020 10:09
- гость -

про колбасу не скажу, но сыр в магните весь из г. В том числе и который по 10 ойро на наши деньги

12.02.2020 10:20
Сергеев

Поисковик: «Я доброе дело делаю. Кормлю народ»: продавцы санкционки о товаре и покупателях

Что касается цен в Берлине, то каждую неделю жители там получают в свои почтовые ящики кучу красочных многостраничных проспектов о предстоящих акциях и распродажах в супермаркетах типа лидл, кауфланд, реаль.
Цены на колбасу от 1 евро. По субботам вечерами скидки и распродажи в 50 - 75%.
Безработные и социальщики каждую неделю получают бесплатно пищевые пайки, которые возят домой машинами и тележками. Там всё от экзотических фруктов и овощей и кончая деликатесами типа красной рыбы.

Между прочим, после выхода Великобритании из ЕС "илитка" бросилась скупать элитную недвигу в Берлине, вывозя наличку миллионами евро личными бизнесджетами.

12.02.2020 10:30
- гость -

12.02.2020 10:18
- гость -
Да,все напутано у нас с едой.Но это не наше изобретение-суррогатные продукты.Вся дрянь пришла с Запада.Это у них с самого начала за красивыми фантиками скрывалось черте что.Колбасы не портящиеся по пол-года,молоко,не скисающее от слова совсем,хлебушка нержавеющее месяцами...Про пластиковые фрукты-овощи я умолчу.У них ведь главное что?Упаковка.Все должно быть ровненькое,красочненькое,а до вкуса никому дела нет.Они уже привыкли,мы же еще сопротивляемся потому,что у нас есть с чем сравнить.Натур продукт пойдет ближе к осени со своих дач и огородов,с первыми заморозками мясо и продукты его переработки.Деревня опять слава Богу еще жива,и выручает нас,не давая забыть вкус натуральных продуктов.А магазины что же,обычная западная технология продаж,где главное упаковка и умение красиво навешать лапши на уши покупашкам.

12.02.2020 10:30
- гость -

Сергеев, зачем какие то поостыни постить без цифр, ссылок и подтверждений? Зачем ты перепощипаешь слова неизвестных и неавторитетных для нас людей? Это не есть аргумент или факт, это их мнение, ферштейн?

И про лямы ойро наличкой на бизнес-джетах: чем это подтверждается?
Я могу также заявить, что видел Нэнси Пелоси и Клинтониху в цирковом шоу в Нарьян-Маре, они там в костюмах моржих ловили ртом сырую рыбу и пожирали ее. А Трампа лично видел - милостыню просил на Ленинском возле церкви Александра Невского)

12.02.2020 10:32
- гость -

Вам не кажется, что сейчас пострадает тот, кто возмущается некачественной пищевой продукцией, в конце концов, властью, а не те, которые все эти нарушения олицетворяют?


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