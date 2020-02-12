Известный диетолог объяснила, почему нельзя есть колбасу

Известный врач-диетолог, автор нескольких книг Лидия Ионова рекомендовала отказаться от употребления колбасы, сообщает "Москва 24".

По ее словам, в современных колбасных изделиях практически нет мяса, которое меняют на перемолотые частички кожи, костей и сухожилий, усилители вкуса и ароматизаторы, чтобы человек испытывал желание покупать продукт снова и снова.

Но такое пристрастие может негативно сказаться на здоровье, уверена эксперт. По ее словам, в конечном итоге это может привести к раку кишечника. Кроме того, увеличивается угроза болезней печени и желчного пузыря.

"Всемирная организация здравоохранения давно говорит о том, что субпродуктов не должно быть в нашем рационе, а колбаса как раз и есть такой продукт", – констатировала Ионова.

Ранее группа американских ученых пришла к выводам, что регулярное употребление красного, переработанного мяса или птицы повышает риск преждевременной смерти, особенно от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.