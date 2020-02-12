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На коньках быстрее. Утро в Барнауле начинается с гололеда и серьезных пробок

, ИА "Амител"
На некоторых участках придется простоять по полчаса
Фото: yandex.ru

Фото: yandex.ru

Утро 12 февраля встречает барнаульцев серьезными пробками, на дорогах наблюдается сильный гололед.

На данный момент сервис "Яндекс.Пробки" оценивает затруднение движения в восемь баллов из 10.

Крупнейшие заторы наблюдаются на улице Советской Армии от Телефонной до Павловского тракта. По версии "Яндекса", на преодоление этого участка уйдет полчаса.

Те же 30 минут придется потратить на отрезок самого Павловского тракта от Малахова до Фурманова.

Кроме того, крупнейшие затруднения движения наблюдаются на Малахова от 42 Краснознаменной Бригады до Антона Петрова, на проспекте Ленина от Северо-Западной до проспекта Строителей.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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