Samsung назвал цены на новые флагманы

Корейская компания Samsung анонсировала три флагманских девайса – Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.

Младший в линейке – Galaxy S20 – имеет 6,2-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X Infinity-O с разрешением сторон 3200×1440 пикселей. У других смартфонов аналогичные экраны, отличаются только диагональю. Так, у модели S20+ 6,7-дюймовый экран, а S20 Ultra – 6,9-дюймовый.

В Samsung отметили, что Galaxy S20 и S20+ являются идентичными друг другу смартфонами, различия лишь в экране и емкости аккумулятора – в S20 его емкость составила 4000 мАч, а в S20+ – 4500 мАч.

Также два девайса получили основные камеры на 64, 12 и 12 мегапикселей с 30-кратным зумом. Фронтальная камера 10 МП. Аппараты укомплектованы 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной. Работают гаджеты на чипе Exynos 990.

У топового S20 Ulta самый крупный экран в новом поколении – 6,9 дюйма, камеры на 108, 48 и 12 мегапикселей со 100-кратным зумом. "Фронталка" здесь уже на 40 мегапикселей. Также смартфону досталось 12 гигабайт оперативной памяти и батарея на 5000 мАч.

Объявлено, что продажи новых Galaxy S в официальных магазинах Samsung и других стартуют 13 марта. Galaxy S20 оценили в 69 990 рублей, цена S20+ составит 79 990 рублей, S20 Ultra – 99 990 рублей.



