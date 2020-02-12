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Samsung назвал цены на новые флагманы

, ИА "Амител"
За топовую модель просят 100 тысяч рублей
Фото: samsung.com

Фото: samsung.com

Корейская компания Samsung анонсировала три флагманских девайса – Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. 

Младший в линейке – Galaxy S20 – имеет 6,2-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X Infinity-O с разрешением сторон 3200×1440 пикселей. У других смартфонов аналогичные экраны, отличаются только диагональю. Так, у модели S20+ 6,7-дюймовый экран, а S20 Ultra – 6,9-дюймовый.

В Samsung отметили, что Galaxy S20 и S20+ являются идентичными друг другу смартфонами, различия лишь в экране и емкости аккумулятора – в S20 его емкость составила 4000 мАч, а в S20+ – 4500 мАч.

Также два девайса получили основные камеры на 64, 12 и 12 мегапикселей с 30-кратным зумом. Фронтальная камера 10 МП. Аппараты укомплектованы 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной. Работают гаджеты на чипе Exynos 990.

У топового S20 Ulta самый крупный экран в новом поколении – 6,9 дюйма, камеры на 108, 48 и 12 мегапикселей со 100-кратным зумом. "Фронталка" здесь уже на 40 мегапикселей. Также смартфону досталось 12 гигабайт оперативной памяти и батарея на 5000 мАч.

Объявлено, что продажи новых Galaxy S в официальных магазинах Samsung и других стартуют 13 марта. Galaxy S20 оценили в 69 990 рублей, цена S20+ составит 79 990 рублей, S20 Ultra – 99 990 рублей.


 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

12.02.2020 09:13
- гость -

В Германии такой можно на месячную минимальную зарплату купить. А вот в России 7 месяцев на минимальной зарплате на такой зарабатывать придётся.

12.02.2020 09:20
- гость -

Машинка - огонь.
Одна беда: Самса - самая жадная контора в мире. Даже Эппл так себя не ведёт.
О чем речь: об отказе в поддержке смарт ТВ, купленных в других странах или у серых дилеров.
То есть они отказали в техподдержке официально купленной техники. Пускай в другой стране, но ты купил там в магазине, есть чек. Просто там дешевле, чем здесь по ряду ритейлеров.
Вот так и телефон тебе отключат, и плакала твоя соточка денег.

12.02.2020 09:23
- гость -

09:13
А коммуналку свою с немецкой сравни. А топливо на АЗС.
Меня подбешивают такие аленеватые граждане: ты поживи там, получи зарплату, из которой на все ништяки тебе останется 100-200 Ойро, и вот тогда иди и купи себе телефон за полторы тысячи Ойро.
Насмотрятся недоблоххеров, и думают, что там маслом намазано. Езжай, попробуй на своей шкурки. Потом отпишись как на помойке живешь.

12.02.2020 09:47
Вася


12.02.2020 09:23—-ездили проверяли,врешь ты все

12.02.2020 09:56
- гость -

Гуляй, Вася, мимо.
Ездил он....
Максимум в Рубчик тебе поездки)

12.02.2020 10:09
- гость -


12.02.2020 09:23
- гость -
Сказочник. Прекрасно там живется, если не лениться, а работать. Ты видимо там в потолок плевал. Вот на помойку и переехал

12.02.2020 10:10
Вася

12.02.2020 09:56- тебе то пригожинскому неудачнику конечно виднее

12.02.2020 10:13
- гость -

Васятка, это все что смог из себя выдавить?
Фамилию Пригожина в ролики Алешки увидел? Или тебе гомо-Камикадзе об этом персонаже рассказал?)
Васятка, совершай возвратно-поступательные движения ртом, и шею обязательно мой)

12.02.2020 10:15
Вася

12.02.2020 10:13- так ты мало того что глупый и с руками из попы (раз другой работы найти не можешь),так ещё и извращенец

12.02.2020 10:17
- гость -

10:09
А че не оттуда пишешь? Там же прекрасно? Петушье раскукарекалось нахваливать свои влажные мечты))

Вы чем смешные, тем, что обсуждаете вещи, которые сами не попробовали, и страны в которых вы не жили. Вы пасти свои раскрывайте тогда, когда у вас хотя бы несколько поездок в одну и туже страну было, а лучше, если жили там, и можете предметно рассуждать. А вы как хомячки повторяете мантры других людей, у вас нет собственного опыта, вы с чужих слов поёте - именно это и смешит в вас)

12.02.2020 10:20
Читатель

12.02.2020 10:13
- гость -
Поддержу, там и цены в евро. Сравнения не корректные, как в абсолютных показателях, так и в конкретной ситуайии.

12.02.2020 10:21
- гость -

Вася, дитё, а че такие детские отмазки - это ты такой, а я не такой? Ты по взрослому разговаривать не научен?
У вас как ни пламенный борец с режЫмом, так заднеприводный) вы свои ряды прочистите)))

12.02.2020 10:23
- гость -

09:20, да и с поддержкой у гнусмаса все плохо, 2 года, и досвидос, покупайте новый смарт, чтобы получить новые плюшки.

12.02.2020 10:33
Вася

12.02.2020 10:21- был бы ты мужиком то ответил бы за базар свой,а с тупой трусливой бабы как ты ничего не спросишь

12.02.2020 10:33
- гость -

10:23
Да, за ними такое наблюдается.
Техника у Самсунга хорошая - Как минимум ТВ и смарты у них первое-второе место в мире.
Но сервис - гоуноу.

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