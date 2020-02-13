Самый вкусный праздник: Барнаул отпразднует Масленицу

"Русское Радио Барнаул" и Парк спорта Алексея Смертина приглашают жителей и гостей города Барнаула отпраздновать самый вкусный праздник – Масленицу. Он состоится 1 марта.

В 12:00 начнутся народные гулянья в честь проводов зимы и встречи весны. Традиционно гостей ждет три часа веселья, забав и много угощений.

Организаторы обещают катание на санях, метание валенок, перетягивание каната и другие состязания для всей семьи. Нагулявшись до красных щек и наевшись румяных блинов, гости смогут поучаствовать в традиционном сжигании чучела. Атмосферу праздника поддержат ансамбли народной песни и вокально-хореографические коллективы.

В парке будут работать более 10 интерактивных площадок. На каждой участники смогут посоревноваться в ловкости, силе, смекалке и получить за это угощение или сувенир. И, конечно, главный подарок праздника достанется самому смелому гостю, который сможет покорить масленичный столб "не как у всех".

Приходите всей семьей и встречайте весну вместе с "Русским Радио Барнаул". Место встречи ул. Энтузиастов, 12В.