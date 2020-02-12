ФСБ потребовала от интернет-сервисов доступ к переписке пользователей

ФСБ разослала интернет-сервисам письма с требованием предоставить круглосуточный доступ к перепискам россиян и установить для этого специальное оборудование. Как сообщает "Медуза", письма с такими требованиями служба безопасности рассылала еще в 2019 году – во время летних протестов, – но стало известно об этом только сейчас.

Отмечается, что силовики направляли письма интернет-сервисам, включенным в реестр операторов распространения информации (ОРИ), среди которых "Авито", "Хабр" и Rutube. Согласно обнародованным данным, ФСБ требовала ключи для дешифровки трафика и круглосуточный доступ к IT-системам компаний.

По "закону Яровой", требования ФСБ оказались правомерными: служба может запросить доступ к обозначенным данным у любой компании из реестра ОРИ, который включает около 200 компаний.

Ранее ФСБ уже направляла подобные письма. Так, в 2017 году основатель Telegram Павел Дуров отказался выполнять требование службы предоставить ключи дешифровки пользовательских данных, после чего мессенджер признали запрещенным на территории России. В 2019 году аналогичный запрос направили в "Яндекс", но детали решения вопроса в компании не раскрыли.