ФСБ потребовала от интернет-сервисов доступ к переписке пользователей

ФСБ разослала интернет-сервисам письма с требованием предоставить круглосуточный доступ к перепискам россиян и установить для этого специальное оборудование. Как сообщает "Медуза", письма с такими требованиями служба безопасности рассылала еще в 2019 году – во время летних протестов, – но стало известно об этом только сейчас.
Отмечается, что силовики направляли письма интернет-сервисам, включенным в реестр операторов распространения информации (ОРИ), среди которых "Авито", "Хабр" и Rutube. Согласно обнародованным данным, ФСБ требовала ключи для дешифровки трафика и круглосуточный доступ к IT-системам компаний.
По "закону Яровой", требования ФСБ оказались правомерными: служба может запросить доступ к обозначенным данным у любой компании из реестра ОРИ, который включает около 200 компаний.
Ранее ФСБ уже направляла подобные письма. Так, в 2017 году основатель Telegram Павел Дуров отказался выполнять требование службы предоставить ключи дешифровки пользовательских данных, после чего мессенджер признали запрещенным на территории России. В 2019 году аналогичный запрос направили в "Яндекс", но детали решения вопроса в компании не раскрыли.
Комментарии
Ну мои поздравления уважаемой публике!
И остаётся... единственно кто не сдаёт фейсам "ключи" и обеспечивает соблюдения ваших прав на тайну переписки, а значит и свободу слова :
"ТЕЛЕГРАММ".
Божественная реклама этого продукта от кгброссии!
Дурову , пора процент погонам платить за столь мощную рекламу его детища...
Статья 23 Конституции РФ.
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.
Давно пора послать очень далеко дядю Вову с его чекистами и фсбшниками. Ну или мы дождёмся, что будут проводить ректороманоскопияю при входе в здание вокзалов и аэропортов.
После получения доступа каждому гражданину РФ будет грозить лет так примерно по 18?!
Зато помните как пыжились российские политики, когда всплыла информация Сноудена о слежке спецслужб США за своими гражданами? Как на Первом канале обличали загнивающий запад о попрании прав человека?
А в переписке - оскорбление чувств верующих, оскорбление представителей власти и т.д. Всех посодют?
Закон Яровой противоречит основному закону страны, а значит должен быть отменен в противном случае в основной закон прямым текстом надо вписать что граждане не имеют право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайны, тайную переписку, и проч.
12.02.2020 10:58
- гость -
Вот с нас и начнут...
Это всё делается для безопасности и спокойствия граждан.
Фамилии этих граждан известны.
12.02.2020 11:06
- гость -
Ну ещё для того чтобы всяким центрам Э и прочим антитеррорестическим хренам бурную деятельность изображать и дела фабриковать типа дела Сети.
Ладно, давайте так: действия фсб самые «прогрессивные» люди сайта типа месного и аборигена, считают, что законы РФ против людей.
Тогда как вы назовёте аналогичные действия спецслужб западных стран по слежке за своими и чужими гражданами, а также принятые там законы типа Пэтриотик Экт?
то Злобной бабке
--------------------------------
Почему пыжились?Просто освещали: вот в самой свободной и демократической стране любой её гражданин стоит на прослушке.Терактов там поубавилось.Скоро и у нас так будет.Молодца ФСБ.
12.02.2020 11:35
- гость -
вот в самой свободной и демократической стране любой её гражданин стоит на прослушке
Там можно. Они же эльфы.