День влюбленных на льду: "Европа Плюс" приготовила для барнаульцев новые сюрпризы

14 февраля этого года состоится веселый праздник "Каток Европы Плюс", где под яркие хиты любимой радиостанции можно будет признаться в любви и выиграть приз для своей половинки.
На этот раз площадкой станет каток в Парке спорта Алексея Смертина. Вход на ледовую площадку со своими коньками будет бесплатным. Если у вас нет коньков, то можно взять в прокате.
"В этот раз помимо конкурсов с классными подарками мы приготовили световое шоу, фотосюрпризы и, конечно, еще больше хитов и больше музыки", – поделился планами ведущий "Европы Плюс Барнаул" Олег Шишкин.
Генеральный партнер мероприятия – энергетический напиток Target – также подготовил дополнительную игровую площадку, на которой можно интересно провести время и выиграть подарки.
День влюбленных станет последним спортивно-развлекательным мероприятием в проекте "Каток Европы Плюс Барнаул" в сезоне зима 2019-2020.
Начало праздника в 18:00 по адресу Энтузиастов, 12В.
Комментарии
Ну на этот раз я точно схожу
а как быть, если вторая половина как корова на льду)))?
Классно, хоть где-то можно повеселиться в такой праздник бесплатно