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День влюбленных на льду: "Европа Плюс" приготовила для барнаульцев новые сюрпризы

, ИА "Амител"
В очередной раз "Европа Плюс Барнаул" приглашает своих слушателей покататься на коньках и весело провести время

14 февраля этого года состоится веселый праздник "Каток Европы Плюс", где под яркие хиты любимой радиостанции можно будет признаться в любви и выиграть приз для своей половинки.

На этот раз площадкой станет каток в Парке спорта Алексея Смертина. Вход на ледовую площадку со своими коньками будет бесплатным. Если у вас нет коньков, то можно взять в прокате.

"В этот раз помимо конкурсов с классными подарками мы приготовили световое шоу, фотосюрпризы и, конечно, еще больше хитов и больше музыки", – поделился планами ведущий "Европы Плюс Барнаул" Олег Шишкин.

Генеральный партнер мероприятия – энергетический напиток Target – также подготовил дополнительную игровую площадку, на которой можно интересно провести время и выиграть подарки. 

День влюбленных станет последним спортивно-развлекательным мероприятием в проекте "Каток Европы Плюс Барнаул" в сезоне зима 2019-2020.

Начало праздника в 18:00 по адресу Энтузиастов, 12В.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

12.02.2020 14:18
- гость -

Ну на этот раз я точно схожу

12.02.2020 14:21
- гость -

а как быть, если вторая половина как корова на льду)))?

12.02.2020 14:25
Катя

Классно, хоть где-то можно повеселиться в такой праздник бесплатно

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