Барнаульцы смогут оплатить льготный проезд обычной банковской картой

Алтайский край вошел в число регионов, где в 2020 году планируют внедрить сервис, благодаря которому студенты, многодетные родители, пенсионеры и другие льготники смогут оплатить проезд в общественном транспорте уже с учетом скидки, но при этом обычной банковской картой.

Согласно задумке, это позволит пассажирам без очередей и трудностей оплатить проезд с учетом льгот, а регионам – сэкономить на транспортных картах, сообщают "Известия".

Для регистрации банковской карты в качестве социальной льготнику достаточно будет один раз обратиться в управление соцпомощи или отделение Пенсионного фонда. При этом дополнительные документы не потребуются.