Барнаульцы смогут оплатить льготный проезд обычной банковской картой

Алтайский край вошел в число регионов, где в 2020 году планируют внедрить сервис, благодаря которому студенты, многодетные родители, пенсионеры и другие льготники смогут оплатить проезд в общественном транспорте уже с учетом скидки, но при этом обычной банковской картой.
Согласно задумке, это позволит пассажирам без очередей и трудностей оплатить проезд с учетом льгот, а регионам – сэкономить на транспортных картах, сообщают "Известия".
Для регистрации банковской карты в качестве социальной льготнику достаточно будет один раз обратиться в управление соцпомощи или отделение Пенсионного фонда. При этом дополнительные документы не потребуются.
Комментарии
экономить на транспортных картах... Где-то заплакал продавец карт
12.02.2020 10:37
Filin
Предыдущие бумажные проездные печатались в Самарской что-ли области,так что вы правы.