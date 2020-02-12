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Хоккеисты "Динамо-Алтай" уступили в Кургане

, ИА "Амител"
Таким образом, барнаульцы увозят с собой лишь одну победу в трех матчах
Фото: hcda.ru

Фото: hcda.ru

Заключительный поединок трехматчевой серии первенства ВХЛ против курганского "Юниора" завершился поражением барнаульцев со счетом 2:4.

Четвертую шайбу алтайские хоккеисты пропустили за две секунды до финальной сирены, когда заменили вратаря шестым полевым игроком.

Как уже сообщал amic.ru, ранее команды обменялись победами. Сначала барнаульцы выиграли со счетом 4:2. Затем "Юниор" взял реванш в серии буллитов – 3:2.

У "Динамо-Алтай" по-прежнему 48 очков и третье место в таблице первенства.

В следующем туре 20, 22 и 23 февраля барнаульцы на своем льду сыграют с лидером турнира – "Челнами" из Набережных Челнов.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

12.02.2020 10:53
Гость

Их ещё не разогнали?

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