Хоккеисты "Динамо-Алтай" уступили в Кургане

Заключительный поединок трехматчевой серии первенства ВХЛ против курганского "Юниора" завершился поражением барнаульцев со счетом 2:4.

Четвертую шайбу алтайские хоккеисты пропустили за две секунды до финальной сирены, когда заменили вратаря шестым полевым игроком.

Как уже сообщал amic.ru, ранее команды обменялись победами. Сначала барнаульцы выиграли со счетом 4:2. Затем "Юниор" взял реванш в серии буллитов – 3:2.

У "Динамо-Алтай" по-прежнему 48 очков и третье место в таблице первенства.

В следующем туре 20, 22 и 23 февраля барнаульцы на своем льду сыграют с лидером турнира – "Челнами" из Набережных Челнов.