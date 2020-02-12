Названы европейские страны с самыми бедными пенсионерами

Статистическая служба Европейского союза Eurostat опубликовала результаты исследования уровня жизни пенсионеров в Евросоюзе. В работе приводятся данные за 2018 год.

В целом по ЕС доля людей старше 65 лет, подверженных риску оказаться в нищете, составила 15%. Однако в ряде стран этот показатель намного выше.

Первое место занимает Эстония. Там уровень риска достигает 54%. Далее идут Латвия (50%), Литва (41%) и Болгария (30%).

Самыми благополучными оказались Словакия, Греция, Франция, Венгрия, Люксембург и Дания. Там в нищете рискуют оказаться лишь 6-10% людей старше 65 лет.

Добавим, что средняя пенсия по старости в Эстонии составляет 440 евро. Это 34 тысячи рублей по курсу на декабрь 2018 года. В России в то же время средний размер страховой пенсии равнялся 14,4 тысячи рублей.