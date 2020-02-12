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В России выздоровел последний пациент с коронавирусом

, ИА "Амител"
В стране больше нет зараженных
Фото: newsbuzz.ru

Фото: newsbuzz.ru

Из Краевой инфекционной больницы Читы выписали гражданина Китая, который ранее страдал от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный ситуационный центр.

Как отмечают в издании, речь идет о гражданине КНР, который ранее жаловался на плохие условия содержания в больнице Читы, а затем рассказал, что его угощают чаем с печеньем и лечат всевозможными средствами.

Главврач больницы Сергей Юрчук отметил, с 26 января пациент находился на лечении и уже выписан домой. Жена и дочь мужчины останутся в больнице до 14 февраля.

Днем ранее, 11 февраля, из больницы в Тюмени выписали заболевшую коронавирусом студентку из Китая. Таким образом, в России вылечились оба заболевших коронавирусом.

Как уже сообщал amic.ru, в ВОЗ заявили, что ранее неизвестный тип коронавируса 2019-nCoV теперь имеет официальное название – COVID-19 (Corona Virus Disease, "болезнь, вызываемая коронавирусом"). Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что первые вакцины он коронавируса могут быть готовы только через полтора года.

По данным на 12 февраля, число жертв коронавируса достигло 1110 человек, а количество зараженных – почти 45 тысяч.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

12.02.2020 12:12
- гость -

Арбидолом лечили?

12.02.2020 12:20
- гость -

Вы еще не знаете что такое коронавирус... Похлеще чужого будет...

12.02.2020 12:22
гоги

Ух как достали со своим коронавирусом, будто бы никогда не было пневмонии, тяжелое конечно заболевание с летальным исходом, но это если не лечиться в больнице...

12.02.2020 12:38
- гость -

Да, уж, и мы должны этому верить?!

12.02.2020 12:52
- гость -

Здоровых месяц в карантине держат, а переболевших сразу на улицу.

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