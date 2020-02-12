Барнаулец устроил ДТП и написал заявление об угоне

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Барнаула, которого обвиняют в заведомо ложном доносе.

Установлено, что в ноябре 2019 года мужчина, ранее лишенный водительского удостоверения, попал в ДТП, после чего скрылся с места происшествия.

Далее барнаулец спрятал машину в одном из переулков, а сам пришел в полицию и написал заявление об угоне.

Однако стражи порядка выяснили, что никакого угона не было. Мужчина в ходе следствия признал свою вину полностью. Уголовное дело направили в суд, информируют в краевой прокуратуре.

Как сообщал amic.ru, ранее в Змеиногорске 20-летнему злоумышленнику пришлось выкапывать автомобиль, чтобы угнать его. По словам молодого человека, они выпивали с другом, однако тот быстро уснул. Парню стало скучно, он взял ключи от машины товарища, чтобы прокатиться. Однако из-за снегопадов авто завалило настолько, что злоумышленнику пришлось откопать машину перед угоном.