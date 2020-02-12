Среда, 12 Февраль, 12:07

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,95
€ 69,77
-14°
Обь
3см +4


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Эпидемия китайского коронавирусаНовое правительство РФСнегопады на Алтае
Новости

Горная тропка. Жители барнаульского поселка Южного пожаловались на нечищеный тротуар

, ИА "Амител"
Разобраться со снежными заносами поможет депутат партии "Справедливая Россия"

Жители поселка Южного обратились к депутату Барнаульской гордумы от "Справедливой России" Алексею Якунину с просьбой помочь вернуть безопасную дорогу до пешеходного перехода.

"Просим оказать содействие в ликвидации снежных заносов, своевременной и постоянной расчистке снежных масс в течение зимнего периода на участке дорожного полотна, расположенного в поселке Южном между гаражным кооперативом "Заря" (ул. Мусоргского, 15б), ГСК №25а, ПК ГСК "Верхнепономарёвский" (ул. Мусоргского, 15г, от дома № 4 до № 13 по ул. Мусоргского). Данный участок выходит на единственный и ближайший пешеходный переход через оживленную проезжую часть", – цитирует обращение 67 граждан пресс-служба партии.

Люди рассказали, что добираться до пешеходного перехода приходится буквально с риском для жизни и здоровья – движение по этой дороге очень оживленное. А ведь там ходят и пожилые люди, и люди с детьми. Местные уверяют: этот участок не чистили очень давно.

Депутат Алексей Якунин отправил запросы прокурору города Владимиру Елизарову, первому заместителю администрации Барнаула Вячеславу Франку, начальнику Управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владиславу Перцеву, главе администрации Центрального района Максиму Сабыне и председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антону Шеломенцеву.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

12.02.2020 11:58
Пригожинец

Глаза разуйте, аленеводы. Город вычищен! Ко-ко-ко.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
12:00
Более четырех тысяч новогодних елок сдали барнаульцы на утилизацию 0
11:50
Горная тропка. Жители барнаульского поселка Южного пожаловались на нечищеный тротуар 1
11:40
Барнаулец устроил ДТП и написал заявление об угоне 0
11:32
Самые безумные и смешные подарки на День святого Валентина 10
11:15
Названы европейские страны с самыми бедными пенсионерами 7
10:54
50 новых автобусов получили школы Алтайского края 2
10:31
Хоккеисты "Динамо-Алтай" уступили в Кургане 1
10:29
ФСБ потребовала от интернет-сервисов доступ к переписке пользователей 13
10:14
Барнаульцы смогут оплатить льготный проезд обычной банковской картой 3
10:00
Рынок на Космонавтов обзавелся собственным официальным названием 0
09:39
Барнаульцы сообщили о взрыве мусоропровода в многоэтажке 6
09:29
Россиян признали одной из самых интернет-зависимых наций 2
09:06
Samsung назвал цены на новые флагманы 20
08:55
Известный диетолог объяснила, почему нельзя есть колбасу 45
08:39
Ретроградный Меркурий 2020: как пережить и не остаться без денег и друзей 0
08:22
На коньках быстрее. Утро в Барнауле начинается с гололеда и серьезных пробок 9
08:03
Маски-шок. Почему в аптеках Барнаула заканчиваются медицинские маски 5
07:45
Ученые нашли связь между уровнем тестостерона и риском заболеть раком 2
07:25
Собеседование по русскому языку состоится на Алтае сегодня 12
07:12
Здоровая спина и суставы: Центр доктора Бубновского проведет день открытых дверей 3
07:02
"Большая потеря для региона": глава "Алтайтурцентра" покидает свой пост 14
06:45
Виктор Томенко оказался в числе лидеров среди сибирских губернаторов 9
06:33
Красоты много не бывает. Барнаульский дендрарий как царство Снежной королевы 2
06:21
Автоинспекторы проверят, как барнаульцы возят детей 3
06:04
Когда-нибудь аномалии закончатся: климатолог о том, что происходит с погодой на Алтае 9
05:54
Какого числа Прощеное воскресенье в 2020 году и зачем нужно просить прощения 5
05:44
В Алтайский край снова идет потепление 0
23:40
Следователи назвали причину обрушения трапа в барнаульском аэропорту 1
23:20
Экс-главврача алтайской психбольницы оштрафовали за "мертвые души" 5
22:30
Производитель прокомментировал "взрыв" колбасы в Туле 4
21:59
В Барнауле женщину с малышом едва не убила лавина снега 1
21:28
Туристов избили за разговор на русском языке в Польше 8
20:48
Сбербанк продают государству 10
20:21
Прокуратура потребовала очистить от снега дворы Рубцовска 0
19:38
Пенсионер купил депутатам туалетную бумагу на прибавку в 21 рубль 8
19:09
Женщина с инвалидностью получила квартиру в Барнауле спустя 18 лет ожидания 0
18:40
Виктор Томенко прокомментировал ситуацию с банкротством "Холидея" 5
18:06
Россиянам дадут выходной, чтобы проголосовать за поправки в Конституцию 11
17:47
С ветерком. Жителям Барнаула предложили пересесть на велосипеды 14 февраля 24
17:31
Заслуженный артист России погиб в ДТП 0
17:15
Как в 2017-м. Паводок в Алтайском крае может пойти по сценарию трехлетней давности 7
17:00
Выгода для каждого: ВТБ снижает ставки по всей линейке ипотечных программ 3
16:45
"Ваш сын попал в ДТП". Жительница Барнаула стала жертвой мошенников 1
16:25
Цены на квартиры хотят ограничить законодательно 10
16:12
"Бук-М2" развернули, чтобы защитить Алтайский край от авиаударов 15
16:00
Свет науки: в центре города засиял Ползунов 3
15:46
Трехлетняя жительница Барнаула показала Галкину, как вязать шарфы 0
15:32
"Слухи преувеличены": Стелла Штань о возможном переходе в администрацию Барнаула 15
15:15
Девять эвакуированных из Китая барнаульцев сидят на карантине под Тюменью 15
15:09
Алтайские дорожники через суд отстаивают право строить дорогу в Томске за 680 млн 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.