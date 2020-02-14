Вячеслав Франк стал главой Барнаула на ближайшие пять лет. Такое решение несколько минут назад приняли депутаты городской думы на заседании 14 февраля. За ходом открытого голосования следил и корреспондент amic.ru.

Градоначальника выбирали 38 народных избранников (всего их 40, но некоторые отсутствовали). За Франка, как и ожидалось, проголосовало большинство.

Как распределились голоса

Вячеслав Франк, исполняющий обязанности мэра, первый заместитель главы администрации – 29.

Алексей Скосырский, индивидуальный предприниматель, депутат Барнаульской городской Думы от ЛДПР – 3.

Елена Хрусталёва, депутат БГД от КПРФ, профессор кафедры хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии Алтайского медуниверситета – 3.

Сергей Шумов, бизнесмен – снялся с конкурса за несколько дней до него.

Андрей Крылов, бизнесмен – снялся с конкурса в день "выборов".

Алексей Шипунов, безработный – 0.

Владимир Барсуков, пенсионер и бизнесмен – снялся с конкурса в день "выборов".

Артем Зеров, член Общественной палаты Алтайского края – 0.

Василий Часовских, пенсионер – 0

Хотя тут есть технический момент: указанное количество голосов – за внесение кандидата в список. В итоговом голосовании принял участие только Франк. За него проголосовали 32 депутата: единороссы и либерал-демократы. Коммунисты были против, эсеры не голосовали.

Как проходило голосование

Голосовали депутаты исключительно по партийному признаку. "Единая Россия" Франка поддержала официально, для этого даже пришлось собирать конференцию, где было почти 300 делегатов. А потому все единороссы (кстати, в этот раз голосование было открытым) проголосовали именно за него. Скосырского поддержали его коллеги по ЛДПР, плюс он сам. Коммунистку Хрусталёву – два депутата КПРФ и она сама. Трое депутатов от "Справедливой России" поднимать руки за кого-то из кандидатов не стали. Партия неоднократно призывала вернуть прямые выборы мэра, которые в Барнауле отменили в 2010 году. Сейчас градоначальника назначают депутаты из числа кандидатов, подавших документы.

Справка

Вячеславу Франку 54 года. В органах местного самоуправления города работает с 2007 года. До назначения первым заместителем в 2017 году пять лет был в должности заместителя, а еще ранее возглавлял управление единого заказчика в сфере капитального строительства Барнаула.

Каждый кандидат перед голосованием представил БГД свою программу. Как это было, расскажем чуть позже.