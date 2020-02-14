Вячеслав Франк стал главой Барнаула на ближайшие пять лет. Такое решение несколько минут назад приняли депутаты городской думы на заседании 14 февраля. За ходом открытого голосования следил и корреспондент amic.ru.
Градоначальника выбирали 38 народных избранников (всего их 40, но некоторые отсутствовали). За Франка, как и ожидалось, проголосовало большинство.
Как распределились голоса
- Вячеслав Франк, исполняющий обязанности мэра, первый заместитель главы администрации – 29.
- Алексей Скосырский, индивидуальный предприниматель, депутат Барнаульской городской Думы от ЛДПР – 3.
- Елена Хрусталёва, депутат БГД от КПРФ, профессор кафедры хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии Алтайского медуниверситета – 3.
- Сергей Шумов, бизнесмен – снялся с конкурса за несколько дней до него.
- Андрей Крылов, бизнесмен – снялся с конкурса в день "выборов".
- Алексей Шипунов, безработный – 0.
- Владимир Барсуков, пенсионер и бизнесмен – снялся с конкурса в день "выборов".
- Артем Зеров, член Общественной палаты Алтайского края – 0.
- Василий Часовских, пенсионер – 0
Хотя тут есть технический момент: указанное количество голосов – за внесение кандидата в список. В итоговом голосовании принял участие только Франк. За него проголосовали 32 депутата: единороссы и либерал-демократы. Коммунисты были против, эсеры не голосовали.
Как проходило голосование
Голосовали депутаты исключительно по партийному признаку. "Единая Россия" Франка поддержала официально, для этого даже пришлось собирать конференцию, где было почти 300 делегатов. А потому все единороссы (кстати, в этот раз голосование было открытым) проголосовали именно за него. Скосырского поддержали его коллеги по ЛДПР, плюс он сам. Коммунистку Хрусталёву – два депутата КПРФ и она сама. Трое депутатов от "Справедливой России" поднимать руки за кого-то из кандидатов не стали. Партия неоднократно призывала вернуть прямые выборы мэра, которые в Барнауле отменили в 2010 году. Сейчас градоначальника назначают депутаты из числа кандидатов, подавших документы.
Справка
Вячеславу Франку 54 года. В органах местного самоуправления города работает с 2007 года. До назначения первым заместителем в 2017 году пять лет был в должности заместителя, а еще ранее возглавлял управление единого заказчика в сфере капитального строительства Барнаула.
Каждый кандидат перед голосованием представил БГД свою программу. Как это было, расскажем чуть позже.
Комментарии
О, бедный мэр, одни заботы и заботы
Электорат раздумал выбирать
А понедельник начался с субботы
И горожанам мэра не понять.
А мэр всю жизнь любил общаться
А мэр ключи найдет к любому
От кресла уже поздно отрекаться
Ведь песню сердца не пропеть другому!
Опять зима так неожиданно пришла
Опять дороги льдом не тормозят
Опять вода напором не пошла
Опять "сосули" гражданам грозят.
Подрядчики бюджет проели
А территория лучше не стала
И бедный мэр совсем уж на пределе
И мэра бедного совсем уж все достало.
А мэр всю жизнь любил общаться
А мэр ключи найдет к любому
От кресла уже поздно отрекаться
Ведь песню сердца не пропеть другому!
А в праздник люди погуляли
Старался мэр, чтобы спокойно отдохнули
И мэра понапрасну не ругали
И не упали чтобы проклятые сосули.
Опять комиссия - проверка по бюджету
Куда потратили и сколько и зачем
Все мэра бедного призвать хотят к ответу
А он не виноватый ну ничем.
В казну налогов не хватает
И городской бюджет не безразмерный
А депутат все критикует, выступает
Ну, до чего же, сволочь, он зловредный.
А мэр всю жизнь любил общаться
А мэр ключи найдет к любому
От кресла уже поздно отрекаться
Ведь песню сердца не пропеть другому!
О бедном мэре замолвите вы слово
Не та без мэра потечет вода
И не придет, наверно, лето снова -
Зимой все не отпустят холода.
О, бедный мэр, одни заботы и заботы
Электорат раздумал выбирать
А понедельник начался с субботы
И горожанам мэра не понять..
автор: Павел Богданов
А что, еще варианты были..? Никто и не сомневался...
Милочек, а пешеходные зоны то чистить начнут? А дворы? А то и до магазина бедной пенсионерке за хлебушком совсем невозможно дойти.
вжух и Франк в главе
молниеносная карьера
Милочек, а пешеходные зоны то чистить начнут? А
Скоро само растает. ...но вы держитесь!
усё по советскому учебнику
государство есть диктатура правящего класса
партия есть авангард класса
)))
Вы, эта, с чего решили, что милочек что-то должен населению - ведь оно к его назначению никакого отношения не имеет!
14.02.2020 10:59
Ну так и с населения у милочка какой спрос?Ты кто такой?Давай до свиданя!
как деградирует Барнаул-Вы посмотрите на его лицо
Ну фсьо!
Поздравляю вас, горожане!
Городу писец.
14.02.2020 11:03
А вот лица я попрошу не касаться!(с)
Нам что во главе "Ален Де лон" нужен?
14.02.2020 11:03
- гость -
Увы, так не получится. Население свои обязанности будет исполнять исправно, а вот требовать ничего не сможет...
к человеку с привлекательной внешностью больше доверия, ну чисто психологически
Нам что во главе "Ален Де лон" нужен?
Как минимум не ворюга....
Но партия жуликов и воров, решили по своему.
ох и болото! Давно мэров не выводили
14.02.2020 11:03
- гость -
как деградирует Барнаул-Вы посмотрите на его лицо
почему Барнаул?
его горожане не выбирали
депутаты да, деградируют
посмотрите на Штань еще
Это очень хорошо! Молодцы единороссцы!
Больше ада, больше угара!
Добить город окончательно, а там уж ...их самих как партии не будет...
Маню Пруссакову нужно было в мэры. а может быть еще и Молотова??????????вот было бы круто!!!!
"Сейчас ты увидишь лучшее в мире привидение с мотором. Дикое, но симпатишное" (с)
По реке кровавых слез
К берегам обмана
Невезучая страна
Держала путь
Весь город поздравлямба !!! Такое радостное событие
тоже закроют. делов та
14.02.2020 10:31
- гость -
А что, еще варианты были..? Никто и не сомневался...
*********
выход там где вход
или опять будете песню петь- что кто кроме него??
Чо до мордылица докопались??
Он не кинозвезда.
в человеке должно быть все прекрасно.. не?
За предыдущих трёх, навязанных населению БарнАула жуликов, мандатники не желают понести наказание ???
14.02.2020 11:42
Главное-усы,лапы,хвост!Т.е. документы.
ну был же Ельцин президентом ... и этого переживем!
Так он мер или ситькин манагер?