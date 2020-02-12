Россияне поставили новый рекорд по долгам за алименты

Долги россиян по алиментам за 2019 год достигли исторического максимума, сообщают "Известия" со ссылкой на отчетность Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Число должников за минувший год уменьшилось, но общая сумма задолженности выросла на 13% и составила 152 миллиарда рублей. Как отмечают в ведомстве, средняя сумма задолженности по алиментам увеличилась до 189 тысяч рублей. На конец 2019 года у приставов насчитывалось 806 тысяч дел о взыскании платежей.

За уклонение от выплат своему ребенку полагается наказание. Так, в случае пропуска платежа могут назначить общественные работы или арест на 15 суток. За второй пропуск уже грозит уголовная статья – до года исправительных или принудительных работ, до трех месяцев ареста или до года лишения свободы в колонии.

Кроме того, приставы вправе запретить должнику управлять автомобилем или покидать пределы Российской Федерации, если тот не выплатил более десяти тысяч рублей алиментов.



