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Россияне поставили новый рекорд по долгам за алименты

, ИА "Амител"
Недобросовестные родители задолжали 152 миллиарда рублей
Фото: ydplaw.ru

Фото: ydplaw.ru

Долги россиян по алиментам за 2019 год достигли исторического максимума, сообщают "Известия" со ссылкой на отчетность Федеральной службы судебных приставов (ФССП). 

Число должников за минувший год уменьшилось, но общая сумма задолженности выросла на 13% и составила 152 миллиарда рублей. Как отмечают в ведомстве, средняя сумма задолженности по алиментам увеличилась до 189 тысяч рублей. На конец 2019 года у приставов насчитывалось 806 тысяч дел о взыскании платежей.

За уклонение от выплат своему ребенку полагается наказание. Так, в случае пропуска платежа могут назначить общественные работы или арест на 15 суток. За второй пропуск уже грозит уголовная статья – до года исправительных или принудительных работ, до трех месяцев ареста или до года лишения свободы в колонии.

Кроме того, приставы вправе запретить должнику управлять автомобилем или покидать пределы Российской Федерации, если тот не выплатил более десяти тысяч рублей алиментов.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

12.02.2020 13:06
- гость -

Задолженности по алиментам при отсутствии официального места работы рассчитываются из средней по РФ. Итого в четыре раза выше официальных зарплат...

12.02.2020 13:29
- гость -

Без официального места работы судья может установить выплату от прожиточного минимума данного региона. Например в А.крае на ребенка сейчас 10146 руб./мес.
т.е 5073 руб на одного.

12.02.2020 13:38
- гость -

Враньё. Это не россияне недобросовестные, это гадкий Путен не дал им денег, чтобы они своим детям их дали.
А так бы он бы дал бы денех, и все россияне дружно бы отдали эти деньги своим же детям. Но, это неточно)

12.02.2020 13:39
многодетный

С кого можно было взять уже взяли, поэтому число должников уменьшилось, а кто себя прокормить не может , у того тем более нет денег на алименты и поэтому сумма задолженности и выросла, на следующий год установят по алиментам новый исторический максимум.

12.02.2020 13:54
- гость -

ниче, мат капитал много еще детей оставит без отцов/алиментов

12.02.2020 13:57
- гость -

13:54
Значит не надо платить? Типа ты считаешь, что это лишнее?
А может ты это людям сам в глаза скажешь?

12.02.2020 14:08
Doka

"Число должников ... уменьшилось, но общая сумма задолженности выросла на 13%" - проценты однако, производство так бы росло .

12.02.2020 14:13
- гость -


12.02.2020 13:57
- гость -
Не тыкать незнакомым людям не научили?
В глаза все и всем говорю и этим тоже.

12.02.2020 14:16
- гость -

14:13
Так то ты мне никто, и я не обязан тебя на вы называть. Не нравится? Иди мимо тогда...

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