Спасенный из пожара алтайский пенсионер скончался по дороге в больницу. Видео

Пожар в одном из жилых домов Камня-на-Оби произошел накануне вечером, 11 февраля. Загорелась квартира на первом этаже здания.

Еще до прибытия пожарных соседи оторвали решетку и вытащили 90-летнюю хозяйку дома. Также обнаружили 88-летнего мужчину. Женщину удалось спасти, а вот пенсионер скончался по дороге в больницу.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Как ранее писал amic.ru, минувшей ночью барнаульцы в соцсетях сообщили о взрыве в мусоропроводе в доме на улице 65 лет Победы. С огнем жильцы справились до приезда пожарных. Обошлось без пострадавших, сообщают в МЧС.