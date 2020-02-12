Дольщики барнаульского долгостроя начинают получать ключи от квартир

В администрации Барнаула прошло рабочее совещание по вопросу завершения строительства многоэтажки на Павловском тракте, 291.

Напомним, генподрядчиком с 2017 года выступает ООО "Сибресурс", к которому объект перешел от компании "СтройГАЗ", объявленной банкротом.

В декабре 2019 года внесли изменения в разрешение на строительство и проектно-сметную документацию. Дом разделили на два объекта – по количеству блок-секций. Это сделало возможным сдачу каждой из них поочередно, исходя из степени ее готовности.

По словам гендиректора АО "Барнаулкапстрой" Александра Канакова, первые ключи от квартир дольщикам должны выдать до середины следующей недели.

"Большая часть квартир в первом подъезде уже осмотрена дольщиками, составлены акты по выявленным замечаниям. Осмотр квартир во втором подъезде запланирован на 12 февраля. Сейчас мы получаем последние разрешительные документы от Ростехнадзора. После заключения инспекции Госстройнадзора начинаем выдавать ключи от квартир в обоих подъездах. Планируем сделать это с учетом времени, необходимого на устранение выявленных недочетов в ходе осмотра квартир, до 20 февраля", – заявил Канаков.

По его словам, ситуация со сдачей второй блок-секции осложняется образовавшимся разрывом в финансировании. В целом для завершения работ в доме требуется порядка 25 млн рублей. Их планируют привлечь с помощью инвесторов.