Бийчанка погасила кредит украденными у пенсионерки деньгами

Бийские полицейские задержали ранее судимую 51-летнюю женщину, которая подозревается в краже 180 тысяч рублей. Сотрудники МВД возбудили два уголовных дела по статье "Кража". Об этом сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Со слов 80-летней потерпевшей, со злоумышленницей она познакомилась в магазине. Женщина предложила пенсионерке донести сумки до дома и во время беседы выяснила, что пенсионерка нуждается в уходе.

Незнакомка предложила свою помощь и на следующий день пришла навестить женщину. Мошенница уговорила ее поехать в банк и перевести все накопления со сберегательного счета на карту. После этого мошенница забрала карту себе, а женщину отправила домой. Так пенсионерка лишилась 180 тысяч рублей, а после не досчиталась и пенсии, которая хранилась дома.

Сотрудникам МВД удалось установить личность аферистки – ей оказалась 51-летняя жительница наукограда. Злоумышленница призналась в содеянном и рассказала, что потратила украденные деньги на уплату кредита и покупку золотых украшений.