Кот в защитной маске стал новым героем соцсетей

Кот в медицинской маске с прорезями для глаз стал новой звездой интернета. Фото было сделано в Китае и моментально стало популярным. "Не тот герой, которого мы заслуживали, но тот, в котором мы нуждались", – отмечают пользователи сайта Reddit.

На животного в маске тут же появились фотожабы и остроумные комментарии как в Рунете, так и на зарубежных сайтах. Некоторые считают это лучшим костюмом на Хэллоуин, а также сравнивали его с Зорро и ниндзя. Некоторые пользователи считают, что для поддержания здоровья коту пришлось пожертвовать главным свойством всех пушистых – непокорностью.