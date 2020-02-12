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Новости

Рейтинг доверия Путину упал вдвое

, ИА "Амител"
Президенту доверяют только 35% россиян
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Социологи из "Левада-центра" выяснили, что президенту Владимиру Путину доверяют 35% россиян. Выводами из исследования поделились "Ведомости".

За последние два года рейтинг доверия Владимиру Путину упал почти в два раза – в декабре 2017 года он составлял 60%. Как отмечает глава "Левада-центра" Лев Гудков, непрерывный спад доверия главе государства объясняется "устойчивым раздражением россиян и усталостью от президента".

"Падение началось давно, и это даже не эффект пенсионной реформы 2017 года: оно медленно и постепенно, и это более показательный тренд, чем резкие скачки рейтинга. Нарастает неудовлетворенность положением дел в экономике, невозможностью нормально зарабатывать", – заключил Гудков.

Показательно, что рейтинг одобрения деятельности Путина остается на прежнем уровне – 60-70%. Как пояснил социолог, это объясняется тем, что доверие касается, прежде всего, оценки социальных заслуг президента, а одобрение стоит связывать с внешнеполитической деятельностью.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

12.02.2020 14:45
- гость -

Результаты левады более менее коррелируют с реальностью. Вероятно так и есть.

12.02.2020 14:47
- гость -

А я то прочитав подумал: Было 146% стало 73%.

12.02.2020 14:50
- гость -

Основатель "Левада-центр" поляк Юрий Левада. Этим сказано всё.

12.02.2020 14:51
- гость -

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста.

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.

12.02.2020 14:52
- гость -


12.02.2020 14:45
- гость -

Реальные цифры не публикуются, но наглядно их можно посмотреть на видео - хлопец в лифте, вот там все достоверно!

12.02.2020 14:52
- гость -

и это даже не эффект пенсионной реформы 2017 года
Нарастает неудовлетворенность положением дел в экономике

А ещё состоянием медицины, образования. Уровнем коррупции, беспределом силовиков. Повышением налогов и акцизов. Уничтожением производства.

За двадцать лет ему удалось добиться "успехов".

12.02.2020 14:57
- гость -

Когда же услышу "Лебединое озеро"! Три дня радости и веселья!

12.02.2020 15:07
месный

Походу как всегда сильно завышен процент от блевады

12.02.2020 15:07
- гость -

За двадцать лет ему удалось добиться "успехов".

а почему в ковычках, все зависит от целеполагания....

12.02.2020 15:18
- гость -

обычно же правду не пишут?

12.02.2020 15:18
Пионер

То что мертво, умереть не может

12.02.2020 15:21
- гость -

12.02.2020 15:07
месный

Это как рубль. В реальности он 62 за доллар. А левады, эха и подобных он уже давно 200.

12.02.2020 15:23
Зануда

Пионер, почему не указан источник цитаты? ))))

12.02.2020 15:24
- гость -

А зачем ему теперь нужен этот рейтинг доверия? Сейчас конституцию поменяют и будет он пожизненно в госсовете сидеть. Всё!

12.02.2020 15:29
гость

Как надоел этот дедушка, мочи нет. Все клянут его, ОВЦЕОМЫ сто с лишнем процентов собирают.

12.02.2020 15:38
- гость -

Завышено

12.02.2020 15:49
- гость -

Рейтинг доверия Левады не упал. Ниже нуля падать некуда.

12.02.2020 15:51
- гость -

12.02.2020 14:57
- гость - Когда же услышу "Лебединое озеро"! Три дня радости и веселья!
А потом 10 лет выпрашивания милостыни возле маришки..Помолчала бы школота, о чём не понимает.

12.02.2020 15:54
М

Борьба с 5й колонной обостряется. Путин (и часть осознанно патриотического общества) наконец за 20 лет подошел к исправлению колониальной конституции. Кстати именно эти главные поправки игнорируются и "властью" и в СМИ.
Подпиндосным блевадам сейчас не просто плохо, им практически конец. Поэтому им надо "включаться" по полной.

12.02.2020 15:57
- гость -

А потом 10 лет выпрашивания милостыни возле маришки..Помолчала бы школота, о чём не понимает.
--------
Работать не пробовали?

12.02.2020 16:03
- гость -

Не может быть такой низкий рейтинг.
Я регулярно смотрю телевизор и знаю - президент у нас - замечательный.
И наше будущее прекрасно, как улыбка Владимира Владимировича.
А в Конституцию нужно внести пункт, что водка не может быть слабее 40 градусов.

12.02.2020 16:04
- гость -

12.02.2020 15:57
- гость -

Тебя в 90-е наверное еще родители кормили, когда ты пешком под стол ходил.

12.02.2020 16:08
- гость -

ВЦИОМ
Доверие Владимиру Путину выросло после пресс-конференции с 69,3% до 71% респондентов.

Левада, мягко говоря, лжёт.

12.02.2020 16:21
- гость -

точные данные в 2018 г. верю

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