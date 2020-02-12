Рейтинг доверия Путину упал вдвое

Социологи из "Левада-центра" выяснили, что президенту Владимиру Путину доверяют 35% россиян. Выводами из исследования поделились "Ведомости".
За последние два года рейтинг доверия Владимиру Путину упал почти в два раза – в декабре 2017 года он составлял 60%. Как отмечает глава "Левада-центра" Лев Гудков, непрерывный спад доверия главе государства объясняется "устойчивым раздражением россиян и усталостью от президента".
"Падение началось давно, и это даже не эффект пенсионной реформы 2017 года: оно медленно и постепенно, и это более показательный тренд, чем резкие скачки рейтинга. Нарастает неудовлетворенность положением дел в экономике, невозможностью нормально зарабатывать", – заключил Гудков.
Показательно, что рейтинг одобрения деятельности Путина остается на прежнем уровне – 60-70%. Как пояснил социолог, это объясняется тем, что доверие касается, прежде всего, оценки социальных заслуг президента, а одобрение стоит связывать с внешнеполитической деятельностью.
Комментарии
Результаты левады более менее коррелируют с реальностью. Вероятно так и есть.
А я то прочитав подумал: Было 146% стало 73%.
Основатель "Левада-центр" поляк Юрий Левада. Этим сказано всё.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста.
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
12.02.2020 14:45
- гость -
Реальные цифры не публикуются, но наглядно их можно посмотреть на видео - хлопец в лифте, вот там все достоверно!
и это даже не эффект пенсионной реформы 2017 года
Нарастает неудовлетворенность положением дел в экономике
А ещё состоянием медицины, образования. Уровнем коррупции, беспределом силовиков. Повышением налогов и акцизов. Уничтожением производства.
За двадцать лет ему удалось добиться "успехов".
Когда же услышу "Лебединое озеро"! Три дня радости и веселья!
Походу как всегда сильно завышен процент от блевады
За двадцать лет ему удалось добиться "успехов".
а почему в ковычках, все зависит от целеполагания....
обычно же правду не пишут?
То что мертво, умереть не может
12.02.2020 15:07
месный
Это как рубль. В реальности он 62 за доллар. А левады, эха и подобных он уже давно 200.
Пионер, почему не указан источник цитаты? ))))
А зачем ему теперь нужен этот рейтинг доверия? Сейчас конституцию поменяют и будет он пожизненно в госсовете сидеть. Всё!
Как надоел этот дедушка, мочи нет. Все клянут его, ОВЦЕОМЫ сто с лишнем процентов собирают.
Завышено
Рейтинг доверия Левады не упал. Ниже нуля падать некуда.
12.02.2020 14:57
- гость - Когда же услышу "Лебединое озеро"! Три дня радости и веселья!
А потом 10 лет выпрашивания милостыни возле маришки..Помолчала бы школота, о чём не понимает.
Борьба с 5й колонной обостряется. Путин (и часть осознанно патриотического общества) наконец за 20 лет подошел к исправлению колониальной конституции. Кстати именно эти главные поправки игнорируются и "властью" и в СМИ.
Подпиндосным блевадам сейчас не просто плохо, им практически конец. Поэтому им надо "включаться" по полной.
А потом 10 лет выпрашивания милостыни возле маришки..Помолчала бы школота, о чём не понимает.
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Работать не пробовали?
Не может быть такой низкий рейтинг.
Я регулярно смотрю телевизор и знаю - президент у нас - замечательный.
И наше будущее прекрасно, как улыбка Владимира Владимировича.
А в Конституцию нужно внести пункт, что водка не может быть слабее 40 градусов.
12.02.2020 15:57
- гость -
Тебя в 90-е наверное еще родители кормили, когда ты пешком под стол ходил.
ВЦИОМ
Доверие Владимиру Путину выросло после пресс-конференции с 69,3% до 71% респондентов.
Левада, мягко говоря, лжёт.
точные данные в 2018 г. верю
М 15:54
стали напирать на партиотизм, видно проворовались- Салтыков-Щедрин