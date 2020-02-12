Рейтинг доверия Путину упал вдвое

Социологи из "Левада-центра" выяснили, что президенту Владимиру Путину доверяют 35% россиян. Выводами из исследования поделились "Ведомости".

За последние два года рейтинг доверия Владимиру Путину упал почти в два раза – в декабре 2017 года он составлял 60%. Как отмечает глава "Левада-центра" Лев Гудков, непрерывный спад доверия главе государства объясняется "устойчивым раздражением россиян и усталостью от президента".

"Падение началось давно, и это даже не эффект пенсионной реформы 2017 года: оно медленно и постепенно, и это более показательный тренд, чем резкие скачки рейтинга. Нарастает неудовлетворенность положением дел в экономике, невозможностью нормально зарабатывать", – заключил Гудков.

Показательно, что рейтинг одобрения деятельности Путина остается на прежнем уровне – 60-70%. Как пояснил социолог, это объясняется тем, что доверие касается, прежде всего, оценки социальных заслуг президента, а одобрение стоит связывать с внешнеполитической деятельностью.