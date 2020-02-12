Гарри Шония купил алтайский завод "Модест"

Совладелец Барнаульского молочного комбината Гарри Шония приобрел 100% акций завода "Модест". Напомним, это предприятие – единственный в Алтайском крае производитель молочной продукции для детей.
За "Модест" Шония заплатил 64 млн рублей при изначально заявленной стоимости в 63,6 млн рублей, сообщает "Ъ".
АО "Модест" в 2018 году получило выручку в 264,8 млн рублей. Чистая прибыль составила 12,2 миллиона.
Напомним, в 2019 году представители регионального парламента выступили против приватизации "Модеста".
Позднее краевой вице-премьер Иван Кибардин рассказал amic.ru о том, что после того как правительство объяснило депутатам свою позицию по поводу необходимости приватизации предприятия, большинство из них идею поддержали.
"Не дело государства – выращивать огурцы, производить молочную продукцию, а потом продавать это все на своих же рынках. Не должно государство конкурировать с частником за попадание на полку в магазине, даже если у него это хорошо получается", – пояснил Кибардин
Также он опроверг, что решение о продаже акций как-то связано с уголовным делом, которое возбудили против руководителя предприятия Антониды Устиновой. Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Комментарии
Ну вот и всё,конец сказки
Совладелец Барнаульского молочного комбината
Вот жесть... прощай вкусная сметанка, здравствуй что то от бмк...
Ожидаемо )
У Модеста вкусной сметанки и в добрые времена не было. Если та сметанка для вас вкусная то не переживайте, на прилавках м-ра такой сметанки предостаточно.
Мягко говоря странное решение - зачем отдавать в частные руки прибыльное предприятие, это кому выгодно?!
Новые хозяева города. Один скупает, разваливает а другой застраивает.
14:20, когда она там вкусная была, модестовское молоко в бутылках, похлеще молочной сказки!!!
Конкурента своему БМК - Молочный "Лакт", что на пл. Октября ликвидировал: купил, сжег, землю под застройку и барыш в карман. А Изуродовал центр Барнаула, а люди хавают и в прямом и в переносном смыслах
14:46, меня больше беспокоит, что "хавают" это дети в садиках и школах.
Не знаю как у Модеста, А вот у БМК ничего ни есть ни пить нельзя!
12.02.2020 15:00
- гость -
Что же вы тогда едите и пьёте, бедный?
15:00, бмк, это отдельная тема, я вообще не знаю, что за стандарты у нас в стране, если позволяют ЭТО производить и продавать!