Гарри Шония купил алтайский завод "Модест"

Совладелец Барнаульского молочного комбината Гарри Шония приобрел 100% акций завода "Модест". Напомним, это предприятие – единственный в Алтайском крае производитель молочной продукции для детей.

За "Модест" Шония заплатил 64 млн рублей при изначально заявленной стоимости в 63,6 млн рублей, сообщает "Ъ".

АО "Модест" в 2018 году получило выручку в 264,8 млн рублей. Чистая прибыль составила 12,2 миллиона.

Напомним, в 2019 году представители регионального парламента выступили против приватизации "Модеста".

Позднее краевой вице-премьер Иван Кибардин рассказал amic.ru о том, что после того как правительство объяснило депутатам свою позицию по поводу необходимости приватизации предприятия, большинство из них идею поддержали.

"Не дело государства – выращивать огурцы, производить молочную продукцию, а потом продавать это все на своих же рынках. Не должно государство конкурировать с частником за попадание на полку в магазине, даже если у него это хорошо получается", – пояснил Кибардин

Также он опроверг, что решение о продаже акций как-то связано с уголовным делом, которое возбудили против руководителя предприятия Антониды Устиновой. Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере.