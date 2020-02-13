Без границ: покупки и продажи в интернете стали проще

Уже несколько лет статистика онлайн-торговли показывает стабильный рост: сегмент продолжает активно развиваться и завоевывать популярность среди все более широких слоев населения. Между ближайшим торговым центром и ассортиментом товаров интернет-магазинов люди все чаще выбирают интернет-шопинг.

По официальным данным от "Яндекс.Маркета" свыше 28 млн россиян хотя бы раз в полгода совершают покупки через интернет за пределами не только своего региона, но и страны.

Развивающийся рынок привлекает к открытию большое количество курьерских доставок. Неудивительно, что с каждым годом острее встает вопрос о выборе курьерской компании. Тем временем, компания "СДЭК" на рынке уже около 20 лет и пользуется заслуженным доверием клиентов за быстрое и качественное решение любых задач в области экспресс-доставки в России и за ее пределами.

"СДЭК" работает в сфере курьерских услуг и логистики с 2000 года. За это время компания обзавелась разветвленной сетью подразделений и представительств по всей территории страны и за рубежом.

Компания оказывает широкий спектр услуг как для юридических, так и для физических лиц. Вы ищете быстрый способ доставки документов в другой город? Услуги "Суперэкспресс" и "Блиц-экспресс": срочная доставка на следующий день по городу, региону, между регионами.



Забыли дома заграничный паспорт? "СДЭК" доставит его в Москву до 18 часов следующего рабочего дня за 1110 рублей.



Нужно отправить бухгалтерскую отчетность в Северск? Всего 720 рублей – и до конца следующего рабочего дня отчет будет у получателя.

"СДЭК" предоставляет гарантию на свою работу: в случае несвоевременной доставки компания вернет до 100% стоимости услуги.

Заключая договор со "СДЭК", организация получает личного закрепленного менеджера, гибкую систему оплаты за услуги доставки, личный кабинет и возможность сотрудничать с компанией в режиме 24/7. Оплата возможна как наличными, так и банковской картой. Кроме того, оплатить услуги можно электронными деньгами, с баланса мобильного телефона или через платежные терминалы и банкоматы.

Если вы пользуетесь отправками как частное лицо, мы ждем вас на Малахова, 83, и в других офисах компании "СДЭК". Только для вас специальный тариф "Посылочка" с бесплатной коробкой для посылки. От вас только содержимое – все остальное будет предоставлено. Без замеров и взвешивания. От 300 рублей в большинство городов, и даже в Москву – всего за 350 рублей.

Там же можно приобрести набор упаковочных материалов – коробку для переезда и "пупырчатую" пленку. Офис легко найти в Барнауле – он находится на первом этаже жилого дома напротив ТРЦ "Весна".

Приветливые сотрудники клиентского отдела "СДЭК" с готовностью предоставят весь спектр услуг по доставке. "СДЭК" предлагает своим клиентам бесплатную фирменную упаковку, страхование, отслеживание груза в режиме онлайн, подтверждение о доставке по электронной почте и посредством SMS-уведомления.

Служба доставки "Экспресс-курьер"

Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 83, 1 этаж

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Телефоны для связи:

+7‒923‒654‒00‒23

+7(3852) 72‒20‒94

+7(3852) 72‒40‒94



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