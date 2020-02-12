Загородное жилье на Алтае – одно из самых доступных в России

По результатам 2019 года в большинстве регионов России подешевели загородные дома и дачи. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование "Авито Недвижимость".

Так, самые доступные дома продаются в Архангельской области (около 15 тысяч рублей за квадратный метр), в Омской области (16,3 тысячи рублей) и Алтайском крае (16,7 тысячи рублей). В Московской области один "квадрат" оценили в 36 тысяч рублей, а в Крыму – в 39,7 тысячи.

Самые доступные дачи находятся в Алтайском крае – средняя стоимость квадратного метра по данным "Авито" равняется 7,3 тысячи рублей. Для сравнения: за один дачный "квадрат" в Крыму придется заплатить 29,6 тысячи рублей, в Удмуртии – 8,5 тысячи рублей, а в Краснодарском крае – 25 тысяч рублей.

Как отмечают эксперты, к концу 2019 года цены на загородное жилье в Алтайском крае в среднем снизились на 6%.