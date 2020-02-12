"Это заслуга тренеров". Хоккеист сборной России – о талантливых игроках из Барнаула

Воспитанник барнаульского хоккея, нападающий сборной России Кирилл Марченко, ныне выступающий в КХЛ за питерский СКА, дал интервью изданию "Петербургский дневник".

Журналисты спросили форварда, почему в последнее время Барнаул дал хоккею столько классных игроков. В качестве примера приводятся сам Марченко, его партнер по СКА Василий Глотов, а также братья Свечниковы, выступающие в НХЛ. Марченко считает, что дело в наставниках.

"Это заслуга тренеров, которые там работали. Хотя особых условий для тренировок не было. Может, и хорошо для моего развития, что рано уехал в Тюмень, где не возникало сложностей со льдом. Но все равно спасибо первому наставнику – Сергею Владимировичу Харченко. Он занимался со мной до 10 лет и дал все, что можно дать хоккеисту в этом возрасте", – уверен Марченко.

Напомним, Марченко 19 лет. В 2018 году он дебютировал в КХЛ в составе "Югры" из Ханты-Мансийска. Затем перешел в питерский СКА. Хоккеист является участником юниорского чемпионата мира 2018, бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2019, серебряным призером молодежного чемпионата мира 2020.

В феврале 2020 года Марченко дебютировал в составе взрослой сборной России на Шведских хоккейных играх в рамках Еврохоккейтура.