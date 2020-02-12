В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

В России за 2019 год удвоилось число регионов с дефицитом бюджета. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов.

За предыдущий год число регионов с нехваткой бюджета увеличилось до 35. Для сравнения, в 2018 году таких регионов было 15. Специалисты оценивают суммарный дефицит регионов по итогам 2019 года в 233 миллиарда рублей.

Согласно отчету, наибольший дефицит зафиксирован у Москвы и Московской области – 53,3 и 74,4 миллиарда рублей соответственно. Также наибольшую нехватку денежных средств испытывают Башкирия (16,3 миллиарда рублей), Свердловская (14,2 миллиарда) и Иркутская области (13 миллиардов).

Отмечается, что в список регионов с наибольшей зависимостью от федеральных дотаций вошла Республика Алтай – на дотации приходится 45% доходов консолидированного бюджета региона.

В Алтайском крае подобная ситуация: регион получит в 2020 году из федерального бюджета 55 млрд рублей, сам заработает только 57 млрд рублей.