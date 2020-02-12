Вне зависимости от времени суток. Барнаул по-прежнему простаивает в пробках

Фото: "Barnaul22"

Несмотря на разгар рабочего дня, ситуация на дорогах Барнаула мало чем отличается от утренней. В городе 7 баллов из 10 по версии портала "Яндекс.Пробки".

Практически никуда не движется проспект Строителей и пути подъезда к нему: Социалистический проспект, Павловский тракт, проспект Ленина, улицы Челюскинцев, Советской Армии.

Причиной тому несколько ДТП. Так, например, на пересечении Строителей и Павловского тракта в результате аварии поперек дороги развернуло фуру.

Как уже сообщал amic.ru, сегодня утром, 12 февраля, в городе наблюдались восьмибалльные пробки. Некоторые участки автомобилисты преодолевали за 30-40 минут.