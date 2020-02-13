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Стиль, польза и оригинальность: идея для подарка мужчинам на 23 Февраля

, ИА "Амител"
Скоро День защитника Отечества, а значит, пора подумать о подарках для сильной половины страны

Остается совсем немного времени до 23 Февраля. Девушки, жены, сестренки и коллеги ломают голову, что же такого полезного и оригинального подарить своим мужчинам. 

Практически каждый представитель сильного пола сегодня имеет машину. Он заботится о ней не меньше, чем о своей семье, а по выходным пропадает с ней в гараже. Так почему бы не совместить приятное с полезным? "АМСколор" предлагает стильные, оригинальные, а главное, полезные подарки для автомобилистов.

В интернет-магазине "АМСколор" можно заказать подарочные наборы, которые точно пригодятся водителю. Например: 

  • В наборе №1 находятся салфетка из микрофибры, очиститель стекол Clean glass 250 мл, чернитель резины 250 мл, ароматизатор картонный.
  • В наборе № 2 – салфетка из микрофибры, очиститель стекол Clean glass 500 мл, чернитель резины 250 мл, ароматизатор картонный, холодный воск Cherry Wax 250 мл.
  • В наборе № 3 также есть салфетка из микрофибры, концентрированный ароматизатор AIR bubble gum 250 мл, очиститель битумных пятен 250 мл, холодный воск Cherry Wax 250 мл, ароматизатор картонный и очиститель хрома 250 мл.
  • Набор для полировки фар, включающий в себя салфетку из микрофибры, скотч 19 мм, перчатки нитриловые, гибкий абразивный круг, полироль 25 граммов и две полировальные салфетки.

Такие наборы могут стать прекрасным подарком для коллег. До 19 февраля компания "АМСколор" принимает коллективные заказы по электронной почте ams-color.site@yandex.ru. Состав наборов может быть абсолютно любым.

Стоит отметить, что все "ингредиенты" в подарочных наборах высокого качества. Официальный поставщик материалов – Autolux, Sikkens, Lesonal, 3M, Loctite, Teroson, Solid, Novol, Body, Car System, KITT, Vika, Reoflex.

Кроме того, в интернет-магазине компании "АМСколор" можно приобрести абразивы, шпатлевки, грунты, разбавители, эмали, лаки, полироли, оборудование для шлифовки и полировки. Работает доставка по Алтайскому краю.

Наш интернет-магазин: www.amscolor.ru
тел.: 8-800-775-2011, (3852)20-10-10
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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

13.02.2020 13:46
- гость -

А фоном для этих ненужных подарков служит действительно нужный, полезный и желанный - автомобиль

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