В Роспотребнадзоре напомнили об опасности снюса

Роспотребнадзор предупредил об опасностях употребления снюса – бездымного табачного продукта, который помещают между десной и губой примерно на полчаса, чтобы никотин впитывался в кровь и поступал в организм, минуя гортань и дыхательные пути.

В ведомстве опровергли утверждение, что снюс наносит куда меньший вред здоровью по сравнению с курением.

"Доказано, что люди, которые употребляют снюс, фактически подвергаются воздействию более высоких уровней нитрозаминов и других токсичных веществ, нежели курильщики традиционных сигарет… Употребление бездымного табака – доказанная причина развития рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода, и рака легких", – отмечается в пресс-релизе.

Также в Роспотребнадзоре напомнили о пагубном воздействии снюса на подростков: он замедляет рост организма, повышает агрессивность и возбудимость, нарушает работу памяти и концентрации внимания, а также ухудшает когнитивные процессы.

Кроме того, снюс пагубно воздействует на устойчивость организма к инфекционным заболеваниям и вызывает пародонтоз, зловонный запах изо рта, тахикардию, разрушает зубы, повышает артериальное давление.

Как уже писал amic.ru, в конце января депутаты запретили продажу снюса в Алтайском крае. Новый закон вступил в силу несколько дней назад, и за его нарушение будут грозить штрафы: для граждан – от 500 до 1500 рублей, для должностных лиц – от 3000 до 5000 рублей, для юрлиц – от 10000 до 15000 рублей.