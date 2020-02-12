Падающий снег с крыш барнаульских домов рвет электропровода

12 обрывов линий электропередачи произошли на сетях "Барнаульской сетевой компании" из-за схода снега с крыш домов в период с 9 по 10 февраля. Как сообщает пресс-служба БГЭС, повреждения зафиксированы в частном секторе и в нескольких многоквартирных домах в районе Потока и Черемушек.

Снежные глыбы нарушили электроснабжение по следующим адресам: ул. Восточная, 98а, 100, ул.Тимуровская, 34, 44, ул. Петра Сухова, 38. Восстановить подачу электроэнергии сотрудникам оперативно-диспетчерской службы БСК удалось в течение часа.

По словам главного инженера БСК Андрея Лавринца, большое скопление снега на крышах домов и его несвоевременная или некачественная уборка представляют угрозу для электроснабжения. Из-за потепления снежные лавины сходят с крыш и обрывают линии электропередачи.

"У нас были опасения, что этой зимой будет более сложная, чем обычно, ситуация с нарушениями подачи электроэнергии, связанными с большим количеством снега. И мы предпринимали и предпринимаем все меры, чтобы снизить такие риски. На наших энергообъектах вывоз снега и его уборка осуществляется оперативно. Но остаются вопросы к управляющим организациям", – отметил Андрей Лавринец.

Недобросовестное отношение к своим обязанностям не только УК, но и некоторых владельцев ведомственных энергообъектов способно привести к серьезным проблемам, подчеркивают в компании. Так, 9 февраля из-за схода снега с крыши здания на ведомственной подстанции "Пресс", которая принадлежит заводу "Трансмаш", без света оказались социальные объекты, бойлерные, котельные и сотни потребителей в Октябрьском и Железнодорожном районах города.

По мнению барнаульских энергетиков, избежать подобных ситуаций позволит налаженная работа по своевременной уборке снега и контроль надзорных органов за ее выполнением.