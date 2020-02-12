Среда, 12 Февраль, 16:31

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,95
€ 69,77
-10°
Обь
3см +4


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Эпидемия китайского коронавирусаНовое правительство РФСнегопады на Алтае
Новости

Добро пожаловать на родину. Прилетающих в Барнаул теперь встречают по-новому

, ИА "Амител"
Для пассажиров открыли новый терминал
Фото: airaltay.ru

Фото: airaltay.ru

В аэропорту Барнаула открылся новый терминал прилета пассажиров международных воздушных линий.

Как рассказывают на авиапредприятии "Алтай", в зале есть современная система обработки и выдачи багажа. Общая площадь помещения — 400 квадратных метров. Павильон позволит с комфортом разместиться пассажирам международных рейсов и значительно сократит время обслуживания, подчеркивают в аэропорту.

Добавим, что первыми новый терминал опробовали пассажиры рейса из Таиланда.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что уже в феврале перестанут выполнять один из двух рейсов из Барнаула на Пхукет. Причина — в нерентабельности и снижении спроса.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

12.02.2020 16:16
- гость -

О! прогрессом запахло.

12.02.2020 16:24
гость

Чем больше будет летать пассажиров через аэропорт Барнаула, тем больше будет денег на его развитие. Кто летает через Новосибирск, отвозит деньги соседям, арифметика простая.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
16:25
Падающий снег с крыш барнаульских домов рвет электропровода 0
16:13
Добро пожаловать на родину. Прилетающих в Барнаул теперь встречают по-новому 2
16:01
В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета 0
15:42
Вне зависимости от времени суток. Барнаул по-прежнему простаивает в пробках 6
15:29
"Вечно молодая" 61-летняя британка раскрыла секреты привлекательности 5
15:15
Загородное жилье на Алтае – одно из самых доступных в России 0
15:01
"Это заслуга тренеров". Хоккеист сборной России – о талантливых игроках из Барнаула 0
14:44
Рейтинг доверия Путину упал вдвое 24
14:32
Кот в защитной маске стал новым героем соцсетей 1
14:20
Бийчанка погасила кредит украденными у пенсионерки деньгами 0
14:03
Гарри Шония купил алтайский завод "Модест" 26
14:01
День влюбленных на льду: "Европа Плюс" приготовила для барнаульцев новые сюрпризы 4
13:46
Сергей Писарев: сколько стоит тигр и как прокормить 300 животных в частном зоопарке 11
13:31
Алтайский госуниверситет вошел в число 25 лучших в России 6
13:13
Бывшим убийцам и насильникам запретят садиться за руль общественного транспорта 1
13:00
Смартфон за победу: жительница Алтая выиграла в конкурсе "Спасибо интернету" 0
12:53
Дольщики барнаульского долгостроя начинают получать ключи от квартир 5
12:34
Россияне поставили новый рекорд по долгам за алименты 17
12:20
Спасенный из пожара алтайский пенсионер скончался по дороге в больницу. Видео 0
12:09
В России выздоровел последний пациент с коронавирусом 7
12:00
Более четырех тысяч новогодних елок сдали барнаульцы на утилизацию 1
11:50
Горная тропка. Жители барнаульского поселка Южного пожаловались на нечищеный тротуар 22
11:40
Барнаулец устроил ДТП и написал заявление об угоне 1
11:32
Самые безумные и смешные подарки на День святого Валентина 12
11:15
Названы европейские страны с самыми бедными пенсионерами 51
10:54
50 новых автобусов получили школы Алтайского края 7
10:31
Хоккеисты "Динамо-Алтай" уступили в Кургане 3
10:29
ФСБ потребовала от интернет-сервисов доступ к переписке пользователей 18
10:14
Барнаульцы смогут оплатить льготный проезд обычной банковской картой 10
10:00
Рынок на Космонавтов обзавелся собственным официальным названием 0
09:39
Барнаульцы сообщили о взрыве мусоропровода в многоэтажке 7
09:29
Россиян признали одной из самых интернет-зависимых наций 2
09:06
Samsung назвал цены на новые флагманы 28
08:55
Известный диетолог объяснила, почему нельзя есть колбасу 50
08:39
Ретроградный Меркурий 2020: как пережить и не остаться без денег и друзей 0
08:22
На коньках быстрее. Утро в Барнауле начинается с гололеда и серьезных пробок 15
08:03
Маски-шок. Почему в аптеках Барнаула заканчиваются медицинские маски 6
07:45
Ученые нашли связь между уровнем тестостерона и риском заболеть раком 2
07:25
Собеседование по русскому языку состоится на Алтае сегодня 20
07:12
Здоровая спина и суставы: Центр доктора Бубновского проведет день открытых дверей 3
07:02
"Большая потеря для региона": глава "Алтайтурцентра" покидает свой пост 19
06:45
Виктор Томенко оказался в числе лидеров среди сибирских губернаторов 10
06:33
Красоты много не бывает. Барнаульский дендрарий как царство Снежной королевы 3
06:21
Автоинспекторы проверят, как барнаульцы возят детей 3
06:04
Когда-нибудь аномалии закончатся: климатолог о том, что происходит с погодой на Алтае 12
05:54
Какого числа Прощеное воскресенье в 2020 году и зачем нужно просить прощения 5
05:44
В Алтайский край снова идет потепление 0
23:40
Следователи назвали причину обрушения трапа в барнаульском аэропорту 1
23:20
Экс-главврача алтайской психбольницы оштрафовали за "мертвые души" 5
22:30
Производитель прокомментировал "взрыв" колбасы в Туле 5

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.