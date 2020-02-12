Добро пожаловать на родину. Прилетающих в Барнаул теперь встречают по-новому

В аэропорту Барнаула открылся новый терминал прилета пассажиров международных воздушных линий.

Как рассказывают на авиапредприятии "Алтай", в зале есть современная система обработки и выдачи багажа. Общая площадь помещения , 400 квадратных метров. Павильон позволит с комфортом разместиться пассажирам международных рейсов и значительно сократить время обслуживания, подчеркивают в аэропорту.

Добавим, что первыми новый терминал опробовали пассажиры из Таиланда.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что уже в феврале перестанут выполнять один из двух рейсов из Барнаула на Пхукет. Причина – в нерентабельности и снижении спроса.