Добро пожаловать на родину. Прилетающих в Барнаул теперь встречают по-новому

В аэропорту Барнаула открылся новый терминал прилета пассажиров международных воздушных линий.
Как рассказывают на авиапредприятии "Алтай", в зале есть современная система обработки и выдачи багажа. Общая площадь помещения , 400 квадратных метров. Павильон позволит с комфортом разместиться пассажирам международных рейсов и значительно сократить время обслуживания, подчеркивают в аэропорту.
Добавим, что первыми новый терминал опробовали пассажиры из Таиланда.
Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что уже в феврале перестанут выполнять один из двух рейсов из Барнаула на Пхукет. Причина – в нерентабельности и снижении спроса.
Комментарии
О! прогрессом запахло.
Чем больше будет летать пассажиров через аэропорт Барнаула, тем больше будет денег на его развитие. Кто летает через Новосибирск, отвозит деньги соседям, арифметика простая.
у нас никогда даже близко не будет так как не у нас, хоть залетайтесь отсюда
Ну хоть что-то уже, для начала пойдет, а то в этом отстойнике стоять
Только вода бежит с дырявой крыши и чемоданы падают с транспортера, потому, что нет бортика, а так да, молодцы !!!
))) ну или ленту или бортик, а то все сразу жирно будет)))
Колхозненько. В стиле Барнаульском.
Только вот по фото непонятно, откуда багаж выезжает, сквозь стену что ли?))
12.02.2020 16:45
- гость -
Колхозненько. В стиле Барнаульском.
А сам-то ты чьих будешь, что так пренебрежительно относишься к Барнаульскому? Не любим мы родной край, а когда не любишь, видишь одни недостатки, это и у людей так.
Дык Барнаул и есть колхоз, только большой.
велком можно было по русски написать не?
Не может быть!!!!!! в середине января из Вьетнама прилетел, у чемодана ручку вырвали, сумку искал минут 10 в багажной комнате, может теперь не будет такого бардака!
Отлично, опробуем !
Потолок такой же низкий как в старом терминале, помещению не хватает объема