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Молодость и долголетие: почему алтайский мёд покупают в Москве и Краснодаре

, ИА "Амител"
Натуральный продукт Алтая пользуется спросом по всей России

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Что такое мёд? Это уникальный продукт, являющийся природным консервантом, способный храниться десятилетиями, полностью сохраняя все полезные свойства.

Алтайское разнотравье с древних времен славится своим разнообразием и широким применением в народной медицине. Поэтому алтайский мёд уникален и по своему составу, и по действию, которое он оказывает на организм. Нектар лекарственных растений, перерабатываемый в мёд, придаёт конечному продукту полезные свойства, способные оздоравливать и исцелять. Кроме того, мёд помогает сохранить молодость, избавляя организм от токсинов и шлаков.

Компания "Дары Алтая" с 2010 года поставляет алтайский мёд по всей России. Продукция проходит строжайший контроль качества, сертифицирована и имеет все необходимые декларации. Компания использует только экологичную тару, строго соблюдая санитарно-гигиенические нормы при фасовке мёда.

В каталоге "Дары Алтая" три позиции по основным направлениям работы:  

– Весовой мёд. Подходит для хранения и перепродажи мёда при фасовке в собственную тару. 

Фасованный мёд. Упакован в стеклянную, пластиковую или деревянную тару. Отлично подходит для розничных клиентов. 

–- Подарочный мёд. Красивый подарок с мёдом, пригодится для уютного чаепития в зимнюю пору.

"Дары Алтая" ответственно подходит к производству своей продукции. Мёд этой компании обладает рядом преимуществ:

Идентичный состав во всей партии

Как правило, при откачке мёда во флягу попадает и вызревший мёд, и только что принесённый нектар. В таре он не смешивается, а отслаивается: зрелый и тяжёлый падает вниз, а жидкий и лёгкий поднимается вверх.
"Дары Алтая" же предлагают одинаковый по кристаллу и по влажности мёд в оговорённой партии. Продукт будет идентичен во всем объёме поставки.

Мёд с собственных пасек и пасек партнеров

У компании есть как собственные пасеки, так и накопленный опыт работы с проверенными пчеловодами. Пасеки расположены в Троицком, Завьяловском, Поспелихинском и Немецком районах Алтайского края и в районах  Республики Алтай. Алтайский мёд славится своим качеством по всему миру.

Низкое содержание влаги (>17%)

Влажность мёда не должна превышать 17%. Это позволяет ему кристаллизоваться в однородную массу, что даёт возможность хранить его длительное время без потери полезных свойств. Несозревший же мёд быстро начинает бродить.

Выгодная цена, отсутствие посредников

"Дары Алтая" предлагают одну из самых низких цен по России на оптовую покупку мёда. Доступная цена достигается благодаря наличию собственных пасек, большому объёму отточенного годами производства и сбыта, связям с надежными поставщиками и перевозчиками. К каждому клиенту компания подходит индивидуально, и с учётом его личных пожеланий предлагает продукт по самой выгодной стоимости.

Основная цель компании "Дары Алтая" – донести до покупателя полезный и вкусный продукт по приемлемой цене. Компания приглашает к сотрудничеству дилеров в регионах и предлагает к поставкам собственный, натуральный весовой и фасованный мёд.

Оплата и доставка

Способы оплаты:

Безналичный расчёт через банки РФ; 
На карту Сбербанка.

Расчёт возможно произвести двумя способами: предоплата 100% или предоплата 50% до отгрузки и 50% после отправки мёда в течение трех календарных дней.

После оплаты заказа мёд отправляется в течение трех рабочих дней.

Доставка осуществляется транспортными компаниями и оплачивается покупателем при получении заказа. По доставке "Дары Алтая" сотрудничают с такими компаниями, как "ПЭК", "РАТЭК", "КИТ", "Байкал-Сервис", "Деловые Линии".

Сроки доставки зависят от удаленности региона доставки.

ООО "Дары Алтая"

Телефоны для связи:
8-800-201-55-76 
8-983-101-55-76  

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

13.02.2020 11:19
- гость -

Да это земляки покупают

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